09:45, 24 апр 2026

Украинские военные открыто говорят о провалах командования на Добропольском и Новопавловском направлениях — контратаки раз за разом заканчиваются гибелью личного состава, а реальная численность подразделений в четыре раза меньше той, что числится в документах.

Украинский полковник сил специальных операций Владимир Антонюк публично описал положение ВСУ на нескольких ключевых участках фронта на востоке страны. По его словам, тактические просчёты украинского командования на Добропольском направлении привели к многократному росту потерь среди личного состава. Об аналогичной ситуации на Новопавловском направлении сообщают и другие украинские военные источники.

Характер боевых действий на востоке Украины постепенно меняется. Прямые столкновения пехоты уступают место позиционному противостоянию, при котором линия фронта смещается значительно медленнее, чем прежде. В этих условиях цена любой тактической ошибки на уровне штаба или командира подразделения возрастает кратно. Именно об этом публично заявил украинский полковник сил специальных операций Владимир Антонюк, описывая положение дел на Добропольском направлении.

По его словам, украинское командование лишено возможности перейти к пассивной обороне из-за постоянного давления российских войск. Чтобы замедлить продвижение противника, ВСУ вынуждены систематически предпринимать контратаки — прежде всего наносить удары во фланг и тыл российских подразделений в местах их прорыва. Однако, по оценке Антонюка, раз за разом эта тактика не приносит результата.

В качестве наглядного примера офицер описал обстановку вблизи административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Украинские подразделения предпринимают контратаки в районе населённого пункта Удачное, стремясь остановить продвижение российских войск в направлении Сергеевки. Эти контратаки, по словам Антонюка, не достигают цели: украинские штурмовые группы уничтожаются ещё на подходе к российским позициям в районе Новоподгороднего. Тем не менее попытки повторяются с разной периодичностью.

После того как общевойсковые бригады не смогли переломить ситуацию на этом участке, командование направило туда спецподразделение Национальной гвардии «Омега» и силы сил специальных операций. По данным украинских источников, продвижение российских войск на Сергеевку удалось несколько замедлить, однако стоимость этого результата — тысячи убитых военнослужащих ВСУ.

На соседнем участке, вдоль трассы на Покровск, украинские подразделения регулярно предпринимают контратаки, пытаясь закрепиться южнее Гришино. Однако российские силы полностью контролируют сам населённый пункт, а операторы беспилотников, действующие из Покровска, делают эти попытки крайне затратными с точки зрения потерь. Параллельно украинское командование сосредоточило значительные ресурсы на удержании Белицкого: российский контроль над высотными строениями в этом населённом пункте позволит существенно расширить зону наблюдения и поражения, что, по оценкам украинской стороны, приведёт к дальнейшему росту потерь.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Родинском, которую Антонюк характеризует как критическую. По его словам, город фактически утрачен и возврат его под украинский контроль в обозримой перспективе невозможен. Единственным доступным инструментом остаётся периодическое направление штурмовых групп в город с целью превращения его в спорную серую зону. При этом командование осознаёт, что подобная тактика неизбежно сопряжена с дополнительными потерями, однако иных способов удержать ситуацию у него нет.

Ещё более тяжёлое положение, по словам офицера, складывается на Новопавловском направлении в Днепропетровской области. Там украинские силы, по его характеристике, оказались заложниками политической установки — выйти на административную границу области. Эта задача, по оценке Антонюка, не соотносится с реальной военной обстановкой и фактически исключает возможность применения осмысленной тактики.

42-я механизированная бригада более двух месяцев ведёт непрерывные штурмовые действия в районе Новопавловки. За это время украинским силам удалось продвинуться примерно на два километра. Потери бригады за этот период превысили половину первоначального личного состава.

Описывая применяемую здесь тактику, Антонюк назвал её несопоставимо более разрушительной по сравнению с Добропольским направлением. Штурмовые группы ВСУ просачиваются в направлении российских позиций, после чего вблизи линии соприкосновения начинается накопление сил, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких недель. Офицер охарактеризовал прохождение через серую зону как «смертельную лотерею» с минимальными шансами на выживание для участников.

Данные, которые украинские военнопленные сообщают в ходе допросов, подтверждают катастрофический масштаб потерь. По их словам, подразделения ВСУ укомплектованы в среднем на одну пятую от штатной численности: в документах рота числится со ста бойцами, тогда как на боевое задание реально выходят не более двадцати человек.

По оценке Антонюка, политическое давление с целью зафиксировать даже незначительные изменения линии фронта на картах раз за разом оборачивается гибелью большого числа военнослужащих без достижения стратегически значимых результатов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru