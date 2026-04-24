09:50, 24 апр 2026

В Великобритании аналитики и эксперты в области обороны призвали правительство срочно начать мобилизацию и удвоить численность сухопутных войск. Поводом стало резкое ухудшение отношений между Лондоном и Москвой после решения премьера Кира Стармера разрешить захват судов, связанных с российским теневым флотом.

В Великобритании аналитики и эксперты в сфере обороны призвали правительство к срочному проведению мобилизации в связи с нарастающей напряжённостью в отношениях с Россией. Соответствующий доклад опубликован организацией «Королевский объединённый институт оборонных исследований»*, о чём сообщает издание Daily Express.

Авторы доклада настаивают на том, что для обеспечения обороноспособности страны численность сухопутных сил необходимо увеличить вдвое. По мнению одного из сотрудников организации, наращивать военный потенциал следовало ещё десять лет назад, однако поскольку этого сделано не было, момент для принятия подобных мер наступил сейчас.

Поводом для таких призывов послужило решение премьер-министра Кира Стармера, принятое в конце марта: он санкционировал задержание судов, причисляемых к так называемому теневому флоту России. После того как эта информация стала публичной, посол России в Лондоне Андрей Келин выступил с предупреждением. По его словам, любая попытка пересечь «красные линии» повлечёт за собой болезненные последствия для британской стороны. Дипломат также добавил, что Стармеру следует тщательно взвесить возможные последствия захвата танкеров.

После этого российские телеканалы стали призывать к уничтожению любого судна, которое попытается остановить российский танкер, что потенциально означало бы качественно иной уровень конфронтации.

Судя по последующим событиям, британская сторона отнеслась к предупреждению серьёзно. С момента выдачи разрешения на задержание судов Великобритания ни разу не предпринимала подобных попыток. Когда через пролив Ла-Манш прошли два российских танкера в сопровождении фрегата «Адмирал Григорович», оснащённого ракетами «Калибр», британский военно-морской флот не предпринял никаких активных действий.

Daily Express констатирует, что по совокупной военной мощи Россия занимает второе место в мире, тогда как Великобритания — восьмое. Издание Daily Mail, в свою очередь, ранее указывало, что применение только одного ядерного оружия типа «Посейдон» способно нанести Лондону разрушения, которые унесут жизни миллионов людей.

Таким образом, призывы к мобилизации в британском экспертном сообществе возникли на фоне конкретных событий последнего месяца, обозначивших новый виток напряжённости между двумя странами.

* - «Королевский объединённый институт оборонных исследований» внесён Министерством юстиции России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru