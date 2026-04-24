Китай отправил против США трёх "монстров": Срочные новости по Ирану. Обозначена "красная линия". Си ждёт уступок

09:54, 24 апр 2026

После захвата иранского судна Touska американским эсминцем Китай направил в Ормузский пролив три военных корабля, фактически установив контроль над ключевым маршрутом мировых поставок энергоресурсов.

Китай направил три военных корабля в район Ормузского пролива после того, как американский эсминец захватил иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе. Об этом сообщают российские военные эксперты.

Несколько дней назад в Оманском заливе был задержан грузовой корабль Touska, шедший под иранским флагом. По словам президента США Дональда Трампа, судно предприняло попытку преодолеть американскую морскую блокаду. В ответ эсминец ВМС США Spruance произвёл повреждение машинного отделения иранского корабля.

Реакция Пекина последовала незамедлительно. В район Ормузского пролива были переброшены сразу три китайских военных корабля — в том числе фрегат «Дацин» и эсминец «Таншань».

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию «АиФ» расценил этот шаг как осознанное геополитическое послание. По его оценке, Китай недвусмысленно даёт понять Вашингтону, что намерен обеспечивать безопасность собственных танкеров в регионе. При этом эксперт убеждён: несмотря на численное превосходство американских сил, Трамп не рискнёт задерживать китайские суда так же, как это происходит с иранскими.

«Военно-морская мощь Китая — это данность, которую никто не может отрицать, в том числе США», — отметил Дандыкин.

По его словам, Ормузский пролив, через который проходит четверть мировых поставок энергоносителей, фактически оказался под ощутимым влиянием китайского военного присутствия. Для Пекина это принципиально важно: страна в значительной мере зависит от импорта энергоресурсов из государств Персидского залива.

Перед администрацией Трампа теперь стоит непростой выбор: либо идти на обострение и вступить в прямое столкновение с китайскими кораблями, либо признать право Пекина защищать свои энергетические интересы с применением военно-морских сил. Судя по последним сигналам из Вашингтона, американский президент не намерен рисковать.

Схожая картина складывается и в отношении Ирана. По истечении срока перемирия многие ожидали перехода США к активным боевым действиям, однако Трамп продлил режим прекращения огня, не обозначив при этом никаких временных рамок. Дандыкин констатирует: оборонный потенциал США в регионе во многом исчерпан, а с учётом приближающихся промежуточных выборов времени на затяжное противостояние у Вашингтона попросту нет. Иран, в свою очередь, демонстрирует готовность к продолжительному противостоянию. В сложившихся обстоятельствах, по мнению эксперта, американской стороне для урегулирования конфликта придётся идти на уступки.

Россия сделала это: В Британии переполох. Она объявляет мобилизацию? Невероятный поворот – Стармер зря отдал приказ армии

Россия сделала это: В Британии переполох. Она объявляет мобилизацию? Невероятный поворот – Стармер зря отдал приказ армии
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
В США нервно заерзали: российский корабль-разведчик появился у берегов Аляски
