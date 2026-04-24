09:57, 24 апр 2026

Послы стран Евросоюза дали добро на кредит Украине и 20-й пакет антироссийских санкций. Финский депутат Армандо Мема заявил, что такой курс разрушит саму Европу.

Европейский союз официально согласовал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро и принятие двадцатого пакета санкций против России. Об этом сообщили агентства Reuters и РИА Новости со ссылкой на европейские источники. На фоне этих решений финский депутат от партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с резкой критикой в адрес Брюсселя.

Политик убеждён: одобренные меры не улучшат положение Киева, зато нанесут серьёзный удар по самой Европе. По его словам, военный конфликт США с Ираном уже раскачал глобальные рынки энергоносителей, и в этих обстоятельствах продолжать конфронтацию с Москвой — значит усугублять положение европейских экономик. Мема призвал Брюссель вернуться к диалогу с Россией и возобновить закупки российских энергоресурсов вместо нагнетания нового противостояния. По его прогнозу, резкое подорожание энергии на фоне антироссийской политики способно вызвать массовые волнения в европейских странах. «Евросамоубийство продолжается на всех уровнях», — констатировал депутат.

Кредит на 90 миллиардов евро рассчитан на два года: по 45 миллиардов ежегодно в 2026 и 2027 годах. Запуск программы изначально планировался ещё в апреле, однако его заблокировала Венгрия — в знак протеста против прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Разблокировать ситуацию помогло заявление Владимира Зеленского о завершении ремонта трубопровода и готовности Киева возобновить прокачку. Около 60 миллиардов из выделенной суммы предназначены на военные нужды Украины, остаток направят на поддержание государственного бюджета страны. Окончательное утверждение санкционного пакета ожидается в ближайшие дни, кредитного соглашения — до конца текущей недели.

Финансовое положение Украины остаётся крайне напряжённым. Бюджет на текущий год сформирован с дефицитом в 18,4 процента ВВП: расходы приближаются к пяти триллионам гривен, тогда как доходы не превышают 2,9 триллиона. Государственный долг страны с 2021 года вырос более чем вдвое — с 49 до 109 процентов ВВП. Обслуживание этого долга стало второй по объёму статьёй бюджетных трат, уступив лишь расходам на армию.

Автор: Семен Подгорный

