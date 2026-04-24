10:01, 24 апр 2026

Дальность полёта украинских беспилотников малого класса выросла с 15 до 60 километров — военный эксперт объяснил, почему российские средства радиоэлектронной борьбы не справляются с новым видом сигнала.

Украина последовательно переводит управление беспилотными летательными аппаратами на цифровые каналы связи, что существенно снижает эффективность российских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом в интервью изданию «Царьград» заявил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.

По данным эксперта, ещё недавно дальность полёта украинского беспилотника малого класса не превышала в среднем 15 километров. Сегодня аналогичные аппараты способны преодолевать расстояние до 60 километров. Матюшин связывает это с двумя факторами: внедрением оптоволоконных технологий и переходом на принципиально иной стандарт связи.

Российские операторы по-прежнему используют аналоговые каналы передачи видеосигнала, которые сравнительно легко поддаются подавлению. Украинская сторона, по словам эксперта, планомерно переходит на цифровой формат. Существующие отечественные комплексы РЭБ не рассчитаны на работу с цифровым сигналом, что фактически выводит их из строя в условиях противодействия новым украинским беспилотникам. Матюшин подчеркнул: России необходимо в срочном порядке создавать средства радиоэлектронной борьбы, ориентированные именно на подавление цифрового канала управления.

Аналогичная ситуация складывается и с крупными ударными беспилотниками, атакующими российские города. Украинские военные постоянно дорабатывают конструкцию аппаратов с учётом опыта столкновений с российской системой противовоздушной обороны, последовательно совершенствуя методы её обхода.

Вместе с тем, по оценке Матюшина, ключевая проблема лежит не в технологической сфере, а в политической. Эксперт утверждает, что именно позиция российских официальных лиц препятствует нанесению ударов соразмерного масштаба в ответ на атаки по российским городам.

В качестве примера он приводит удар по Туапсе, после которого, по его словам, концентрация бензола в воздухе превысила допустимую норму в три раза, а морская акватория и почва оказались загрязнены на длительный срок.

Эксперт высказал мнение, что российские политики, стремясь поддерживать образ миролюбивой стороны перед западными партнёрами, воздерживаются от применения имеющегося ударного потенциала — в том числе ракетных комплексов, которые он перечислил по названиям.

Матюшин призвал к нанесению масштабного удара по территории Украины с целью подавления боевого потенциала противника и исключения дальнейших атак на Россию. По его словам, российские политики, как правило, принимают решительные меры лишь тогда, когда ущерб уже нанесён, тогда как превентивные действия позволили бы этого избежать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru