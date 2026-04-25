Дроны врага – за Уралом. Впервые атакован Екатеринбург и Челябинск. Пожары, пострадавшие – что уже известно

11:43, 25 апр 2026

Украинские беспилотники в ночь на 25 апреля атаковали российские регионы, впервые достигнув Екатеринбурга и Челябинска. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 127 дронов.

В ночь на 25 апреля украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. Впервые удары были зафиксированы в Екатеринбурге и Челябинске — городах, расположенных за Уралом, на значительном удалении от зоны боевых действий. По информации Министерства обороны России, средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 127 беспилотников.

В Екатеринбурге один дрон достиг цели: он врезался в жилую высотку жилищного комплекса «Тринити». В 32-этажном здании от удара воспламенились несколько квартир на верхних этажах. Открытого пожара удалось избежать, однако дом получил серьёзные повреждения. После взрыва обломки внешней отделки здания разлетались в радиусе двухсот метров — несколько припаркованных автомобилей получили повреждения, люди не пострадали.

По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, в результате инцидента пострадали шесть жителей дома. Одна женщина была госпитализирована, остальные получили медицинскую помощь на месте — у них зафиксировали лёгкое отравление продуктами горения. Все жильцы высотки были временно эвакуированы. Вернуться домой смогут не все: ряд квартир получил значительный ущерб, и для их жильцов подготовлены места в пунктах временного размещения.

В Челябинске несколько беспилотников предприняли попытку атаковать промышленный объект на окраине города. Местные жители фиксировали громкие взрывы и столб дыма в районе предприятия. В региональном правительстве сообщили, что система противовоздушной обороны промышленного предприятия отработала в штатном режиме: все дроны были уничтожены на подлёте. Разрушений и пострадавших нет — горели лишь обломки сбитых аппаратов.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога охарактеризовал произошедшее как военное преступление и призвал жителей сохранять спокойствие. По его словам, противник, не добившись успехов на поле боя, наносит удары по гражданским объектам. Жога также указал, что территория Урала теперь находится в зоне досягаемости украинских беспилотников, и призвал проявлять бдительность.

Помимо уральских городов, в ту же ночь беспилотники были перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями, а также над Татарстаном, Крымом, акваторией Чёрного и Азовского морей.

Екатеринбург удалён от линии фронта приблизительно на 1800 километров, Челябинск находится ещё дальше. Военные аналитики допускают, что для атаки на столь значительной дальности украинская сторона задействовала беспилотники типа «Лютый» (Ан-196), а также, возможно, более дальнобойные аппараты, производство которых пока остаётся единичным.

Издание «Военная хроника» отмечает, что с конца 2023 года Украина при поддержке европейских партнёров наладила серийный выпуск тяжёлых беспилотников, однако масштабы производства пока невелики. Аналитики указывают, что основная часть применяемых ВСУ дронов рассчитана на дальность от 1200 до 1500 километров, тогда как аппараты с радиусом действия 2500–3000 километров имеются в ограниченном количестве.

По оценке военных экспертов, выбор Екатеринбурга и Челябинска в качестве целей не случаен: оба региона являются крупными центрами оборонной промышленности с развитой инфраструктурой предприятий ВПК. Попадание беспилотника в жилой дом аналитики склонны объяснять воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, а не намеренным поражением гражданских объектов.

«Военная хроника» фиксирует, что дальность беспилотников Ан-196 превысила отметку в 1700 километров и вплотную приближается к 2000, что является значимым фактором, который придётся принимать во внимание при оценке угроз для российских регионов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru