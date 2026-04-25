11:48, 25 апр 2026

Западные истребители ежедневно патрулируют Балтику, альянс прорабатывает варианты блокады Калининграда, а Финляндия рассматривает размещение ядерного оружия на своей территории. Российские официальные лица и эксперты обозначили возможные последствия.

У западных границ России фиксируется рост военной активности стран НАТО. Об этом в апреле 2026 года сообщили российские официальные лица и аналитики, в том числе заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Над акваторией Балтийского моря установлено ежедневное патрулирование силами западной авиации. По словам замглавы МИД России Александра Грушко, высказанным в интервью РИА Новости, в рамках этой активности также прорабатываются варианты морской блокады и захвата Калининградской области.

Американский аналитик Марк Слебода, комментируя удары беспилотников по объектам инфраструктуры Ленинградской области, в интервью журналисту Рэйчел Блевинс высказал позицию, согласно которой данные атаки осуществляются при непосредственном участии государств альянса, использующих Украину в качестве инструмента. По его оценке, это даёт России основания рассматривать произошедшее как акт агрессии и реагировать соответствующим образом.

Схожую позицию ранее обозначил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сославшийся на положения Устава ООН о праве государства на самооборону. По его словам, если прибалтийские страны содействуют нанесению ударов по российской территории, альянс столкнётся с ответными мерами.

Отдельного внимания в этом контексте удостоилась Финляндия. Граничащее с Россией государство, по имеющимся данным, рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия. Генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в интервью RTVI призвал финские власти тщательно взвесить этот шаг. По его словам, в случае начала вооружённого конфликта ядерные объекты автоматически становятся приоритетными целями для поражения — с применением либо высокоточных боеприпасов большой мощности, либо ядерного оружия.

Гурулёв также напомнил о прецеденте: когда Финляндия вступала в НАТО, президент России Владимир Путин объявил о формировании отдельного военного округа и укреплении западного направления. Нынешняя динамика, по оценке военного эксперта, с высокой вероятностью также повлечёт за собой корректировку планов российского Министерства обороны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru