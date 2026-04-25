11:51, 25 апр 2026

В ночь на 25 апреля украинские беспилотники атаковали Екатеринбург и ряд других российских регионов. Одновременно российская армия продолжает наступление под Сумами и на Купянском направлении, перемалывая резервы противника. Обзор событий последних суток по данным военных аналитиков и телеграм-каналов.

В ночь на 25 апреля 2025 года украинские вооружённые силы предприняли масштабную попытку атаковать российские регионы с применением беспилотных летательных аппаратов. Удары были нанесены по целям на значительном удалении от линии боевого соприкосновения — вплоть до Урала. Об этом сообщают военные аналитики и авторы профильных телеграм-каналов, отслеживающие ход специальной военной операции.

Один из дронов достиг Екатеринбурга — города, расположенного примерно в 1800 километрах от зоны боевых действий. Аппарат врезался в многоэтажный жилой дом. В результате удара оказались повреждены несколько квартир, шесть жителей получили травмы различной степени тяжести, остальных обитателей здания экстренно эвакуировали. В Челябинске беспилотники пытались прорваться к объектам промышленного назначения, однако, по заявлению региональных властей, атака была отражена силами противовоздушной обороны. Перехваты украинских дронов также фиксировались в Калужской и Ростовской областях, Крыму и Севастополе — там серьёзного ущерба удалось избежать.

В ответ российская армия нанесла удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков и барражирующими боеприпасами большой дальности. Значительные разрушения получила промышленная зона Днепропетровска. Взрывы были слышны в Харькове, в районе Киева и в Одессе.

Под Сумами и Купянском

Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении, планомерно уничтожая подразделения противника, которые украинское командование выдвигает в этот район. Боевые действия сейчас охватывают широкий участок фронта — районы Мирополья, окрестности Тарутино и Новодмитровку. Инициатива остаётся на стороне российских сил.

Телеграм-канал «Военная хроника» приводит оценку происходящего: аналитики, придерживающиеся украинской точки зрения, признают, что формирование буферной зоны позволяет российской стороне последовательно уничтожать значительные силы ВСУ, которые могли бы быть задействованы на иных участках фронта. Это происходит прежде всего потому, что командование украинских войск вводит в бой всё новые подразделения, стремясь любыми средствами замедлить продвижение российских сил к Сумам. Украинская сторона крайне болезненно реагирует на новости об освобождении даже небольших населённых пунктов и бросает значительные силы на попытки вернуть утраченные позиции — в том числе второстепенные.

На Харьковском направлении группировка «Север», прорвавшая украинскую линию обороны сразу в нескольких точках, ведёт активные наступательные действия по ряду векторов. Телеграм-канал «Два майора» сообщает: в районе посёлка Ветеринарное у границы фиксируется продвижение до 250 метров за сутки. На Волчанском направлении штурмовые отряды продвинулись на десяти участках до 900 метров. Противник предпринимает усилия для удержания села Бочково и перебрасывает резервы к реке Волчья. На Великобурлукском направлении тяжёлые бои продолжаются в селе Бударка и прилегающих населённых пунктах, а также на северо-западе Купянского района.

На Купянском направлении обстановка для российских войск нормализовалась. Следов зимнего контрнаступления украинских сил практически не осталось. Российские подразделения ведут бои в городской застройке и продвигаются в направлении Кошеваровки. Украинские формирования окончательно отошли за реку Оскол, понеся при этом ощутимые потери: по имеющимся данным, разгромлены элитные резервные части.

Параллельно эти события получили резонанс в украинском и международном медиапространстве. Супруга одного из военнослужащих опубликовала в интернете фотографии солдат, которых удалось вывести из-под Оскола. Бойцы потеряли в весе около 40 килограммов каждый и выглядели крайне истощёнными. Как выяснилось, командование не обеспечивало их не только боеприпасами, но и продовольствием и водой. Эта история широко разошлась по украинскому информационному пространству и была освещена британской газетой The Guardian. По итогам скандала командующие 10-м корпусом и 14-й бригадой были отстранены от должностей.

Донбасское направление

Российская армия продолжает наступление в Донбассе, которое в российском Генеральном штабе считается основным. Освобождение Славянска и Краматорска остаётся ключевой задачей операции. Наступление на агломерацию ведётся одновременно с трёх сторон: со стороны Славянска, через Константиновку и с юга — от Покровска в направлении Доброполья.

По данным «Два майора», на Славянском направлении российские войска усиливают давление на оборону противника в Рай-Александровке с флангов — со стороны Липовки и Каленников. В Константиновке украинские подразделения предпринимали попытки контратак малыми группами в секторе частной застройки, однако все они были отражены. Авиация продолжает уничтожать операторов украинских боевых систем, российские ВКС активно применяют фугасные авиационные бомбы.

На южном участке российские подразделения наступают к северу от Гришино и Сергеевки в районе Покровска. Украинские части на этом участке рискуют оказаться в огневом окружении.

Группировка «Восток» фиксирует высокую активность инфильтрационных групп противника — как на севере в Днепропетровской области, так и на западе в районе Гуляйполя. Проводится планомерная проверка территорий: в Днепропетровской области — от линии Степовое-Вербовое и севернее, в Запорожской области — в зоне балок и оврагов к северо-западу от Гуляйполя.

Весеннее оживление фронта

Военные аналитики с обеих сторон конфликта фиксируют заметную активизацию боевых действий. Это связывают с наступлением весны: грунт на дорогах укрепился, а появившаяся листва и трава создают дополнительные условия для укрытия от беспилотников.

Военный блогер Юрий Подоляка пишет, что появление растительного покрова по всей линии боевого соприкосновения существенно облегчило проведение просачивания через позиции противника. Кроме того, по его оценке, «отвлекающие атаки» последних дней вынудили украинскую сторону рассредоточить резервы по всей протяжённости фронта. При этом Подоляка подчёркивает: основные боевые действия весенней кампании ещё не начались.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru