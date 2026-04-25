11:54, 25 апр 2026

Министр иностранных дел России сделал жёсткое заявление о характере противостояния с Западом. Кипрский журналист усмотрел в реакции главы евродипломатии признаки паники.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России «объявлена открытая война». Его слова прокомментировал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Duran, расценив последовавшую реакцию главы европейской дипломатии Каи Каллас как эмоциональную и поспешную.

По словам Лаврова, Украина является лишь инструментом в этом противостоянии и без поддержки западных стран не способна самостоятельно вести боевые действия. Речь идёт не только о поставках вооружений от НАТО, но и о подготовке военных, передаче разведывательных данных и иных формах содействия. В подтверждение своих слов министр сослался на высказывание офицера Генерального штаба Бельгии, согласно которому Украина помогает Западу выиграть время в подготовке к возможному столкновению с Россией.

Вслед за этим заявлением Кая Каллас объявила о подготовке в Евросоюзе 21-го пакета санкций против России. Именно такую последовательность событий журналист Христофору расценил как показательную.

Параллельно в европейских структурах возобновились дискуссии о возможном членстве Украины в ЕС. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Евросоюз постепенно трансформируется из экономического объединения в структуру с выраженной военной составляющей. В связи с этим, по его словам, Москва может пересмотреть своё отношение к перспективам вступления Украины в организацию.

Христофору также обратил внимание на усиление разговоров о милитаризации Европы, которые, по его оценке, уже не носят закрытого характера. Журналист напомнил об истории с расширением НАТО на восток: альянс, вопреки данным ранее заверениям, принял в свои ряды Финляндию, граничащую с Россией. Отдельные шаги этой страны, по имеющимся оценкам, могут повлечь за собой серьёзные последствия. Об этом, в частности, накануне высказывался генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru