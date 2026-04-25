Ядерные бомбардировщики. Прямо над Балтикой: Сумасшедший поворот. Россия и НАТО устроили "кошки-мышки". Впереди захват Калининграда?

11:58, 25 апр 2026

Российские дальние бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, провели многочасовой полёт над нейтральными водами Балтийского моря. В ответ шесть стран альянса подняли истребители.

Над Балтийским морем произошло масштабное воздушное противостояние между авиацией России и стран НАТО. Российские бомбардировщики Ту-22м3 в сопровождении истребителей Су-35 около четырёх часов следовали над нейтральными водами, пройдя вблизи берегов Финляндии, прибалтийских государств и Польши и развернувшись на подходе к Дании. Об этом сообщает американское агентство Associated Press.

В странах альянса была объявлена тревога, поскольку появление самолётов, способных нести ядерные боеголовки, вблизи границ НАТО — событие нечастое. Свои истребители в воздух оперативно подняли шесть государств блока.

Участники произошедшего описывают ситуацию как контролируемое взаимное наблюдение. Командир французского авиакрыла охарактеризовал происходящее следующим образом: самолёты двух сторон держались на расстоянии, не допуская эскалации, однако непрерывно отслеживая действия друг друга. Лётчики, несущие дежурство в регионе, расценивают своё присутствие как фактор стабильности для Эстонии, Латвии и Литвы, собственные силы которых не позволяют им самостоятельно отражать возможные угрозы с воздуха.

Патрулирование над Балтикой ведётся без выходных. Истребители НАТО поднимаются для идентификации воздушных судов России в постоянном режиме, а с улучшением погодных условий интенсивность таких вылетов будет возрастать, отмечает AP.

Полёт Ту-22м3 состоялся на фоне сохраняющейся напряжённости в регионе. Параллельно в информационном пространстве активно обсуждаются совместные учения Франции и Польши с отработкой сценариев в Балтийском регионе, а также опасения ряда аналитиков относительно ситуации вокруг Калининграда.

Наблюдатели фиксируют, что взаимное воздушное присутствие двух сторон в Балтийском регионе приобретает всё более регулярный характер и продолжает оставаться одним из ключевых индикаторов состояния отношений между Россией и Североатлантическим альянсом.

Автор: Семен Подгорный
