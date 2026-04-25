Тяжело это слышать. Известный военкор о последних атаках на Россию: "Бьют по самой важной составляющей нашей военной машины"

12:01, 25 апр 2026

Украинские беспилотники научились обходить российскую систему ПВО и наносить удары по энергетической и нефтяной инфраструктуре. Военный корреспондент Михаил Звинчук заявил, что целью противника является экономика страны как ключевой элемент военного потенциала.

В России зафиксированы успешные удары украинских беспилотников по объектам на юге и северо-западе страны. Военный корреспондент Михаил Звинчук публично высказался о том, что происходит, и дал оценку сложившейся ситуации.

Звинчук констатировал: украинские операторы беспилотников освоили способы преодоления российских средств противовоздушной обороны. Подтверждением служат результативные удары, зафиксированные в нескольких регионах страны. По словам военкора, противник целенаправленно атакует нефтяные объекты, которые обеспечивают поступление доходов в бюджет и позволяют поддерживать темпы военного производства. «Враг бьёт по самой важной составляющей военной машины — по экономике», — заявил Звинчук. Он также указал, что рост налоговой нагрузки, в том числе повышение НДС и введение утильсбора, связан с необходимостью восполнять потери доходов, что, в свою очередь, усиливает социальную напряжённость в обществе.

Помимо этого, военкор отметил, что обвинения в адрес Эстонии и Финляндии, через территорию которых предположительно следуют беспилотники, отходят на второй план перед главным фактом: у украинской стороны появились аппараты с дальностью полёта свыше тысячи километров. Параллельно поступают сведения о том, что украинские дроны переведены на иные частотные диапазоны, из-за чего российские средства радиоэлектронной борьбы утратили прежнюю эффективность. Развитие беспилотной программы Киева, по имеющимся данным, осуществляется при финансовой и технологической поддержке европейских стран, где в том числе налажена сборка отдельных типов аппаратов.

В ответ в России обсуждается комплекс защитных мер. Среди предложений — создание эшелонированной системы прикрытия промышленных объектов и совершенствование радиолокационных станций. Одним из вариантов называется применение привязных аэростатов с бортовым оборудованием наблюдения. Такой аппарат, находясь на высоте от четырёх до шести километров, способен контролировать пространство в радиусе нескольких сотен километров, не требуя дозаправки и смены экипажа. Аналогичная система — аэростат «Тель Шамаим» — уже эксплуатируется армией Израиля.

Второе предложение, которое рассматривается в Государственной думе, предусматривает перехват беспилотников непосредственно над территорией государств, откуда они стартуют. Согласно этой логике, страны, допустившие пролёт аппаратов через своё воздушное пространство, несут ответственность за последствия, включая падение обломков на собственной территории.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru