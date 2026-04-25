Русские ждут генерала Суровикина. Минобороны сделало важное заявление

Русские ждут генерала Суровикина. Минобороны сделало важное заявление

12:05, 25 апр 2026

Военные эксперты заявили об исчерпании тактики «просачивания» на фронте и необходимости смены командования. Минобороны России предупредило о наращивании поставок беспилотников странами ЕС.

Российские войска продолжают оказывать давление на противника, однако действующая тактика штурма, по оценке военных аналитиков, утрачивает эффективность. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Одновременно Министерство обороны России выступило с официальным предупреждением в связи с увеличением поставок беспилотников из стран Европейского союза на Украину.

Российские штурмовые подразделения постепенно вклиниваются в оборонительные рубежи противника, вынуждая его отходить. В частности, в районе Сум и Шостки было уничтожено недавно переброшенное подкрепление украинских сил, а под Днепропетровском ликвидирован полевой бригадный штаб вместе с командирами подразделений. Параллельно активизировались действия в приграничных районах. Тем не менее темп продвижения остаётся низким.

Военный эксперт Владислав Шурыгин высказался о пределах применяемой тактики: по его словам, методика постепенного «просачивания» в оборону противника уже не приносит ожидаемого результата. Он сослался на опыт генерала Суровикина, который в 2022–2023 годах, по его оценке, продемонстрировал результативность перехода к активной обороне с последующим изматыванием противника и накоплением сил для наступления. По мнению эксперта, фронту сейчас необходимы компетентные и принципиальные военачальники.

На украинской стороне также фиксируются попытки переформатировать подход к ведению боевых действий. Перед новым министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым поставлен ряд задач: не допустить внутреннего разрушения вооружённых сил, выстроить систему мобилизации без хронического дефицита личного состава, а также наладить эвакуацию и лечение раненых. Кроме того, украинским военным поставлена задача компенсировать численное превосходство российской армии, удерживая соотношение потерь на уровне один к пяти.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с беспилотниками. Министерство обороны России заявило, что государства ЕС в настоящее время наращивают объём поставок БПЛА на Украину, преследуя цель создать значительное преимущество в дроновой войне. Ведомство указало, что европейская общественность вправе знать о местонахождении предприятий по производству беспилотников и комплектующих для Украины, расположенных на территории стран Евросоюза.

Военный блогер Юрий Подоляка, в свою очередь, отметил, что среди украинских мигрантов в Европе есть те, кто выступает против снабжения украинского руководства. По его словам, подобная активность уже фиксировалась в Польше и Чехии.

