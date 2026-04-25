Путин подписал закон о льготах для вдов и вдовцов участников СВО

22:17, 25 апр 2026

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «Об образовании», которые вступили в силу с момента официальной публикации документа.

Изменения в статье 71 закона устанавливают квоты на бюджетные места в высших и средних профессиональных учебных заведениях для вдов и вдовцов участников специальной военной операции. Поступление возможно без прохождения вступительных испытаний. Право на льготу утрачивается в случае вступления в повторный брак.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Путин объяснил, зачем отключают мобильный интернет

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
