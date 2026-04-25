Путин подписал закон о льготах для вдов и вдовцов участников СВО
22:17, 25 апр 2026
Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «Об образовании», которые вступили в силу с момента официальной публикации документа.
Изменения в статье 71 закона устанавливают квоты на бюджетные места в высших и средних профессиональных учебных заведениях для вдов и вдовцов участников специальной военной операции. Поступление возможно без прохождения вступительных испытаний. Право на льготу утрачивается в случае вступления в повторный брак.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
