10:55, 26 апр 2026

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию жителей в двух населённых пунктах на правом берегу Днепра. Одновременно российские войска фиксируют успехи на Харьковском, Запорожском, Добровольском и ряде других направлений. Об этом сообщает политик Олег Царёв в своём телеграм-канале.

Украинское командование ввело режим принудительного выселения мирных жителей в сёлах Розлив и Томина Балка на правом берегу Днепра. По имеющимся данным, это решение связано со стремлением военного руководства страны перекрыть возможные каналы передачи информации о местонахождении и перемещениях украинских формирований в данном районе.

На Херсонском направлении украинские подразделения девять раз открывали огонь по населённым пунктам левобережья — в общей сложности зафиксировано 45 обстрелов девяти сёл. Российские военные ежедневно отражают атаки FPV-дронов, перехватывая десятки беспилотников.

На Харьковском направлении российские войска продолжают расширять буферную зону вдоль реки Волчья. Подтверждено установление контроля над населённым пунктом Бочково Село, расположенным в трёх километрах южнее государственной границы и в десяти километрах восточнее Волчанска. По имеющимся сведениям, противник намеревался использовать это село для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской области.

На Запорожском направлении небольшие группы украинских военных предпринимают попытки улучшить позиции в районе Приморского на западном фланге, однако российские операторы беспилотников и артиллеристы пресекают эти попытки, уничтожая противника на подходе. На восточном фланге российские подразделения продвинулись примерно на 800 метров западнее Мирного. Также расширена зона контроля к юго-востоку от Воздвижевки, российские бойцы зафиксированы на восточной окраине Новосёловки.

На Днепропетровском фронте российские войска завершили зачистку населённых пунктов Вербовое, Вишнёвое, Березовое, Калиновское и Егоровка от остававшихся там украинских формирований.

На Добровольском направлении российские части продвигаются вдоль трассы на Сергеевку. К северо-западу от Гришино они вышли к шахтам, на юге оттеснили противника вдоль дороги и выбили украинские подразделения из Белицкого — официальное подтверждение этого факта ожидается. К западу и северу от Нового Донбасса продолжаются интенсивные встречные столкновения.

В Константиновке российские подразделения закрепляются на занятых позициях, бои ведутся на флангах. Войска выравнивают линию фронта по рубежу Миньковка — Приволье.

На Северском направлении российская армия вышла к каналу Северский Донец — Донбасс в районе Дибровы и наступает по западному берегу канала, а также к северо-востоку от Малиновки. Бои продолжаются вблизи Рай-Александровки: штурмовые группы зафиксированы на окраине населённого пункта, на улице Партизанской. Одновременно ведётся наступление от Дибровы в направлении Брусовки и Старого Каравана.

На Краснолиманском направлении обе стороны действуют малыми группами на лёгком транспорте в условиях лесистой местности, бои носят затяжной характер.

Над Купянском активно работают беспилотники с обеих сторон. Российские операторы наносят удары по логистической инфраструктуре противника, препятствуя переброске резервов в район Купянск-Узлового, куда российские подразделения продолжают просачиваться со стороны Куриловки.

На Сумском направлении зафиксировано продвижение около 500 метров, населённый пункт Таратутино перешёл под полный контроль российских войск.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru