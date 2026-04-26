Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сводка с фронтов СВО 26 апреля: Насильная эвакуация мирных жителей. Ликвидировано "гнездо" ДРГ в приграничье

Сводка с фронтов СВО 26 апреля: Насильная эвакуация мирных жителей. Ликвидировано "гнездо" ДРГ в приграничье

10:55, 26 апр 2026

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию жителей в двух населённых пунктах на правом берегу Днепра. Одновременно российские войска фиксируют успехи на Харьковском, Запорожском, Добровольском и ряде других направлений. Об этом сообщает политик Олег Царёв в своём телеграм-канале.

Украинское командование ввело режим принудительного выселения мирных жителей в сёлах Розлив и Томина Балка на правом берегу Днепра. По имеющимся данным, это решение связано со стремлением военного руководства страны перекрыть возможные каналы передачи информации о местонахождении и перемещениях украинских формирований в данном районе.

На Херсонском направлении украинские подразделения девять раз открывали огонь по населённым пунктам левобережья — в общей сложности зафиксировано 45 обстрелов девяти сёл. Российские военные ежедневно отражают атаки FPV-дронов, перехватывая десятки беспилотников.

На Харьковском направлении российские войска продолжают расширять буферную зону вдоль реки Волчья. Подтверждено установление контроля над населённым пунктом Бочково Село, расположенным в трёх километрах южнее государственной границы и в десяти километрах восточнее Волчанска. По имеющимся сведениям, противник намеревался использовать это село для переброски диверсионно-разведывательных групп на территорию Белгородской области.

На Запорожском направлении небольшие группы украинских военных предпринимают попытки улучшить позиции в районе Приморского на западном фланге, однако российские операторы беспилотников и артиллеристы пресекают эти попытки, уничтожая противника на подходе. На восточном фланге российские подразделения продвинулись примерно на 800 метров западнее Мирного. Также расширена зона контроля к юго-востоку от Воздвижевки, российские бойцы зафиксированы на восточной окраине Новосёловки.

На Днепропетровском фронте российские войска завершили зачистку населённых пунктов Вербовое, Вишнёвое, Березовое, Калиновское и Егоровка от остававшихся там украинских формирований.

На Добровольском направлении российские части продвигаются вдоль трассы на Сергеевку. К северо-западу от Гришино они вышли к шахтам, на юге оттеснили противника вдоль дороги и выбили украинские подразделения из Белицкого — официальное подтверждение этого факта ожидается. К западу и северу от Нового Донбасса продолжаются интенсивные встречные столкновения.

В Константиновке российские подразделения закрепляются на занятых позициях, бои ведутся на флангах. Войска выравнивают линию фронта по рубежу Миньковка — Приволье.

На Северском направлении российская армия вышла к каналу Северский Донец — Донбасс в районе Дибровы и наступает по западному берегу канала, а также к северо-востоку от Малиновки. Бои продолжаются вблизи Рай-Александровки: штурмовые группы зафиксированы на окраине населённого пункта, на улице Партизанской. Одновременно ведётся наступление от Дибровы в направлении Брусовки и Старого Каравана.

На Краснолиманском направлении обе стороны действуют малыми группами на лёгком транспорте в условиях лесистой местности, бои носят затяжной характер.

Над Купянском активно работают беспилотники с обеих сторон. Российские операторы наносят удары по логистической инфраструктуре противника, препятствуя переброске резервов в район Купянск-Узлового, куда российские подразделения продолжают просачиваться со стороны Куриловки.

На Сумском направлении зафиксировано продвижение около 500 метров, населённый пункт Таратутино перешёл под полный контроль российских войск.

Русские ждут генерала Суровикина. Минобороны сделало важное заявление

Читайте также:

Русские ждут генерала Суровикина. Минобороны сделало важное заявление
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен