Жесточайшая с 90-х резня. Близких к Зеленскому глав ОПГ "Девятка" закошмарили. "Дудаевцы"* пришли к "королю воровского мира Донбасса"

Похищение сына украинского криминального авторитета Сергея Комарова на индонезийском острове обнажило разветвлённую сеть преступных группировок, связанных с представителями государственных структур Украины. Тело молодого человека было обнаружено в конце февраля — опознать его удалось лишь по татуировке и анализу ДНК.

Шокирующие подробности похищения и гибели Игоря Комарова, 28-летнего уроженца Днепропетровска и сына известного в криминальных кругах Украины Сергея Комарова, стали достоянием общественности после публикации британского издания Daily Star. Инцидент произошёл на Бали в начале 2025 года и повлёк за собой цепочку разоблачений, затрагивающих организованные преступные группировки, спецслужбы и региональных чиновников Украины. Об обстоятельствах произошедшего сообщает RTVI со ссылкой на «Азбуку воровского мира Украины».

На опубликованных Daily Star записях Игорь Комаров, находясь в плену, обращается к отцу с просьбой выплатить выкуп. По его собственным словам, к тому моменту он уже лишился нескольких конечностей, получил проникающее ранение грудной клетки и находился в состоянии сепсиса. В видеообращении молодой человек просил вернуть его домой и передавал отцу требование похитителей — десять миллионов долларов, которые, по словам самого Игоря, были похищены у этих людей. Выйти на жертву преступникам удалось благодаря публикации в социальных сетях: подруга молодого человека разместила совместную фотографию с включённой геолокацией.

Одновременно с Комаровым был похищен его приятель Ермак Петровский — сын авторитета Александра Петровского. Петровского-старшего отпустили после того, как семья выплатила требуемую сумму. Комаров такой возможности был лишён. 26 февраля правоохранители обнаружили его останки. Личность погибшего установили сначала по татуировкам, а затем подтвердили тестом ДНК.

Отец погибшего — Сергей Комаров — фигура в украинском криминальном мире известная. По данным источников, в 1990-х он занимал пост смотрящего на Донетчине, обеспечивая контроль над теневой экономикой региона. Его негласной столицей был Краматорск. Именно там, а также на прилегающих территориях, формировалась то, что впоследствии получило название «воровской империи» Комарова. Неофициальный титул «короля воровского мира Донбасса» закрепился за ним в профессиональных кругах ещё в тот период.

Со временем Комаров совместно с Александром Петровским по прозвищу «Нарик» — одним из ключевых участников одной из наиболее жёстких украинских организованных преступных группировок «Девятка» — переключились на управление мошенническими колл-центрами в Днепропетровске. Структура «Девятки» тесно взаимодействовала с рядом других формирований, в том числе с группировкой «Кошляка» — крупнейшей по численности преступной организацией Днепропетровской области. Её лидером значится Михаил Кошляк, в официальных биографиях представленный как предприниматель, меценат, президент Федерации дзюдо Украины и депутат областного совета. В 2018–2019 годах эта структура стремительно — нередко с применением насилия — заняла позиции второй по влиянию группы на региональном рынке.

Отношения Комарова-старшего с киевскими властями складывались непросто. На протяжении нескольких лет к нему с завидной регулярностью наведывались представители как МВД, так и военных структур. Конфликт между Днепровским кланом и государственными органами приобрёл системный характер ещё при президенте Петре Порошенко**, когда разгорелся спор о контроле над ресурсами Донбасса — территории, к тому времени уже вышедшей из-под управления украинских властей.

Параллельно разворачивалась другая линия — политическая. Опальный олигарх Игорь Коломойский** вложил средства в поддержку президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году. Деньги, по имеющимся данным, поступали в том числе из ресурсов Днепропетровского клана, к которому принадлежал олигарх. После победы Зеленского на выборах Коломойский** оказался в заключении. Комаров в 2022 году получил новые полномочия — он был поставлен смотрящим по Винницкой области, через него, по сведениям журналистов, проходили все сделки с недвижимостью в регионе.

В начале октября 2023 года Комаров и руководитель силового блока его группировки Роман Инякин, известный под именем «Рома Винницкий», были задержаны Службой безопасности Украины. Впоследствии выяснилось, что после формального задержания оба были отпущены.

Когда отец отказался платить за сына, похитители выпустили новое видео. На этот раз Комаров-младший давал развёрнутые показания — против себя и отца. Молодой человек заявил, что мошеннические колл-центры находятся под контролем ОПГ «Девятка», действующей под покровительством главы Одесской областной военной администрации Сергея Лысака, являющегося бригадным генералом СБУ. По его словам, Александр Петровский ежемесячно получал из этих источников сотни тысяч долларов. Сам Игорь представил себя владельцем одного из таких центров: управляющий, по его описанию, зарабатывал десять процентов от оборота, тогда как сам он обеспечивал реквизиты, карты и телефонию. Охрану обеспечивал Петровский — за вознаграждение до тридцати тысяч долларов в месяц. Общую безопасность, со слов Комарова-младшего, обеспечивали сотрудники СБУ, замыкавшиеся на Лысака.

Исполнителями похищения, по данным ряда изданий, выступали выходцы из чеченской среды. Речь идёт о структурах, аффилированных с так называемым батальоном имени Дудаева* — формированием, действующим в составе украинских силовых структур и связанным с криминальными группировками, участвующими в переделе теневой экономики. Петровский, выкупивший собственного сына, финансирует один из крупнейших этнических добровольческих батальонов, укомплектованных выходцами из Грузии.

Вопрос о том, кто отдал приказ и у кого именно были похищены деньги, по-прежнему остаётся открытым. Журналисты указывают, что в цепочке событий может быть замешан бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов**, занимающий ныне пост главы Офиса президента. В последнее время в его публичных высказываниях прослеживается критика в адрес Зеленского. Ранее, по имеющимся сведениям, Буданов** неоднократно выступал в роли координатора силовых акций, в ходе которых возникали столкновения с армейскими и полицейскими структурами, а также предпринимались действия, направленные на уничтожение улик в рамках расследований коррупции, которые вели НАБУ и САП. Вместе с тем, по логике аналитиков, если он и причастен, то также является лишь исполнителем в цепочке, реальный заказчик которой пока не установлен.

* - Запрещённые на территории России террористические организации.

** - включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

