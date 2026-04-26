Понеслась. Разбит бункер с генералами НАТО. Всё выжжено: Мощные кадры от Минобороны. Зеленскому не простят

11:11, 26 апр 2026

24 апреля российское военное ведомство показало видео работы тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» по укреплённым объектам противника. По данным военного эксперта, в уничтоженном бункере могли находиться офицеры НАТО.

24 апреля Министерство обороны России опубликовало в своём телеграм-канале видеозапись, на которой тяжёлая огнемётная система «Солнцепёк» поражает сеть подземных укреплений и командных пунктов в Запорожской области. Согласно имеющимся данным, комплекс был полностью охвачен огнём и уничтожен вместе с личным составом, находившимся внутри.

Военный эксперт Евгений Михайлов в комментарии изданию допустил, что в уничтоженном объекте могли находиться высокопоставленные офицеры альянса. «Там могут находиться высшие командиры, и при развитии событий вполне возможно, что уже присутствуют и генералы НАТО», — сказал он. Аналитик уточнил, что подземные сооружения были возведены ещё в советский период, а впоследствии, предположительно, дополнительно укреплены украинской стороной, однако это не обеспечило их защиту от удара.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что обнаружить объект помогли либо местные жители, либо военнослужащие украинской армии.

Официальных комментариев от украинской стороны относительно произошедшего не поступало. Киев до настоящего времени не сделал никаких заявлений по данному эпизоду.

Ранее Россия предупреждала, что иностранные военные инструкторы и наёмники, направленные в зону боевых действий, будут рассматриваться как цели для российских вооружённых сил. Несмотря на понесённые потери, в НАТО звучали призывы к отправке на Украину регулярных воинских подразделений, однако эта инициатива не получила широкой поддержки среди стран-членов альянса.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru