Главное за ночь и утро 26 апреля. Тяжёлое заявление русского генерала. "МВД развалилось окончательно". "Прокажённые" бригады идут на Киев

11:16, 26 апр 2026

Российские эксперты призывают пересмотреть военную стратегию, визит главы МВД в КНДР вызвал волну иронии в сети, а ситуация на Сумском направлении обострилась до предела — включая сообщения о вооружённом столкновении внутри украинских подразделений.

Сразу несколько резонансных событий оказались в центре общественного внимания на этой неделе. На площадке Общественной палаты России прозвучали жёсткие заявления военных и политических экспертов о ходе специальной военной операции. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев вернулся из Пхеньяна с подписанными соглашениями и шквалом вопросов от аудитории в социальных сетях. На Сумском направлении, по данным украинских источников и офицеров ВСУ, зафиксированы критические проблемы с боеспособностью войск, вплоть до открытого неповиновения.

«Когда мы начнём действовать иначе?»

Выступление бывшего начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Юрия Балуевского на площадке Общественной палаты получилось эмоциональным и прямым. Генерал поставил вопрос, который давно витает в экспертной среде: почему при наличии у России передовых систем вооружения — в том числе гиперзвуковых — уровень угрозы для страны не снижается?

Балуевский напомнил, что разговоры о так называемых «красных линиях» ведутся уже не первый год, однако реальные события — в частности, атаки беспилотников на российскую территорию — заставляют усомниться в том, что эти границы воспринимаются всерьёз. По его словам, ожидания более решительных действий затянулись, а стратегия постепенного изматывания противника порождает всё больше вопросов.

Генерал также обратил внимание на западные оценки: там, по его словам, уже называют конкретные временные горизонты возможного обострения — вплоть до конца текущего десятилетия. В этой связи он задался вопросом: оправдано ли затягивание конфликта и располагает ли Россия достаточным ресурсом для длительного противостояния в прежнем формате?

Ещё более однозначную позицию занял политолог Сергей Караганов. По его мнению, Европа де-факто уже вовлечена в противостояние: военная риторика на континенте усиливается, а параллельно идёт реальная подготовка к возможному конфликту. Инициатором нынешней ситуации Караганов называет Соединённые Штаты, которые, осознав, что обвалить Россию не получится и что эскалация до ядерного уровня вполне реальна, начали постепенно отступать от прямой конфронтации. Европейские же страны, по его оценке, нагнетают военную напряжённость отчасти для того, чтобы переключить внимание с внутренних проблем, но при этом всерьёз готовятся к худшему сценарию.

Политолог настаивает на том, что Россия должна пересмотреть свою военную доктрину, в том числе применительно к использованию стратегических вооружений. Он предлагает более жёсткие формулировки, которые дали бы понять потенциальным противникам: дальнейшая эскалация чревата максимально тяжёлыми последствиями. При этом Караганов допускает поэтапный сценарий — от ударов по инфраструктурным и символическим объектам до более серьёзных решений в случае продолжения конфликта.

Общий вывод, который можно сделать из этих выступлений: в части экспертного сообщества нарастает запрос на пересмотр стратегии и более решительное реагирование на происходящее.

Пхеньян и вопросы без ответов

Визит главы МВД Владимира Колокольцева в Северную Корею формально был посвящён взаимодействию в области обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью. По итогам переговоров стороны подписали программу обмена делегациями и обсудили перспективы материально-технического сотрудничества.

Однако реакция аудитории в социальных сетях оказалась совершенно иной. Пользователи начали активно обсуждать практическую ценность подобного партнёрства. В комментариях звучало недоумение по поводу самой идеи перенимать опыт у Пхеньяна в сфере полицейской работы — при том что, по мнению многих, состояние российской правоохранительной системы само по себе вызывает вопросы. Один из характерных комментариев: участковых в России «не найти на месте никогда», и непонятно, какой именно опыт и в какой форме планируется перенимать.

В обсуждениях также звучали предположения о том, что часть переговоров могла касаться темы трудовой миграции — на фоне кадрового дефицита внутри страны. Некоторые пользователи предлагали и вовсе поменять министров местами — в расчёте на то, что это может оздоровить ситуацию с коррупцией.

Дополнительным поводом для обсуждений стал внешний вид министра на официальных мероприятиях: Колокольцев присутствовал на переговорах не в форменной одежде, а в гражданском костюме. Это обстоятельство породило разнообразные версии — от протокольных требований принимающей стороны до иных интерпретаций.

В целом визит прошёл без резонансных заявлений, однако стал отправной точкой для широкой дискуссии. Центральная её тема — не столько перспективы международного сотрудничества, сколько внутреннее состояние системы МВД и общественные ожидания от её реформирования.

Сумское направление: потери, болезни и бунт

Сумская область остаётся одним из наиболее напряжённых участков. По данным украинских источников, именно здесь российским силам удалось добиться наибольшего продвижения за последние месяцы по сравнению с другими направлениями.

Командование ВСУ было вынуждено перебрасывать так называемые «пожарные» подразделения — штурмовые полки, предназначенные для срочного закрытия образовавшихся брешей. Однако их силы рассредоточены по всей протяжённости фронта, что снижает возможности на конкретных участках. Попытки контратак сопровождаются тяжёлыми потерями. В районе Покровки одна из подобных операций, по имеющимся данным, завершилась практически полным уничтожением задействованного подразделения — из-за открытого рельефа местности и активного применения дронов.

На центральном участке удержать позиции удаётся с большим трудом: даже официальные украинские сводки признают ограниченные результаты оборонительных усилий. Параллельно фиксируется острая проблема с ротацией — подразделения месяцами остаются на передовой без замены.

Отдельную тревогу вызывают сообщения о состоянии личного состава. Из опубликованных данных следует, что в радиопереговорах между командирами звучали просьбы об эвакуации раненых и заболевших, которым было отказано. Упоминается неизвестное заболевание, резко ухудшающее самочувствие бойцов.

Полковник ВСУ Владимир Антонюк в своих высказываниях констатирует: украинское командование нередко оставляет личный состав на передовой даже в тех случаях, когда имеется возможность спасти жизни людей — из-за отсутствия надлежащей военной или медицинской поддержки.

По неподтверждённым пока данным, доведённые до крайнего состояния бойцы из поражённых болезнью подразделений были готовы обратить оружие против части командиров, которых считали виновными в своём положении. Сообщается, что внутреннее противостояние переросло в вооружённое столкновение с заградительными отрядами.

Общая картина на этом направлении остаётся крайне тяжёлой: боевые трудности усугубляются проблемами организационного и управленческого характера, что влияет на устойчивость подразделений в целом.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

