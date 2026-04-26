У Трампа возникла серьёзная проблема. Пришло время звонка Путину: "Владимир, выручай"

11:20, 26 апр 2026

В декабре 2025 года США впервые принимают саммит G20 на личном курорте действующего президента. Россия получила приглашение, однако состав делегации пока не определён.

Саммит «Большой двадцатки» пройдёт 14–15 декабря в Майами — на территории отеля Trump National Doral Miami. Россия приглашена к участию на высшем уровне, сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Панкин. Окончательное решение о составе российской делегации будет принято ближе к дате проведения мероприятия.

Выбор площадки для саммита имеет для Дональда Трампа не только организационное измерение. В 2020 году он уже предпринимал попытку провести встречу G7 на своей собственной территории, однако тогда отказался от этого плана под давлением критики, связанной с конфликтом интересов. На этот раз подобных препятствий не возникло.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что участие Владимира Путина в декабрьском саммите было бы «очень полезным», хотя одновременно выразил сомнения в том, что российский президент действительно приедет.

Мероприятие проходит на фоне заметного снижения внутриполитических позиций американского президента. Рейтинг доверия к нему опустился до 36%, ситуация вокруг Ирана зашла в тупик, а рост цен на топливо грозит нивелировать эффект от налоговых послаблений, предусмотренных ключевым законопроектом администрации, прежде чем граждане успеют их ощутить.

Повестка саммита сформирована с учётом приоритетов Вашингтона. Темы, традиционно присутствовавшие на подобных встречах, — климатическая политика, продовольственная безопасность, долговая нагрузка развивающихся государств — в этот раз исключены. В центре обсуждения останутся открытые рынки, американская энергетика и технологический сектор США.

Последний раз Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году в Японии. На последующих встречах Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Председатель КНР Си Цзиньпин также входит в число приглашённых.

Отсутствие лидеров ключевых мировых держав способно существенно изменить восприятие итогов декабрьской встречи — как внутри страны, так и на международной арене.

Главное за ночь и утро 26 апреля. Тяжёлое заявление русского генерала. "МВД развалилось окончательно". "Прокажённые" бригады идут на Киев

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
