Главное пророчество Жириновского на 2026-2027 годы: Вот, что он говорил о судьбе мира. "Будут самые страшные события"

11:23, 26 апр 2026

Основатель ЛДПР ещё в 2021 году предрекал силовой сценарий развития мировых событий с эпицентром на Ближнем Востоке. 25 апреля ему исполнилось бы 80 лет.

25 апреля 2025 года Владимиру Жириновскому, основателю фракции ЛДПР, исполнилось бы 80 лет. В связи с этой датой редакция Newsbash собрал высказывания политика о том, что должно произойти в 2026–2027 годах, — тем более что ряд его более ранних прогнозов уже нашёл подтверждение в реальности.

Ещё в 2021 году Жириновский утверждал: накопившиеся глобальные противоречия исчерпают дипломатический потенциал, и единственным выходом станет силовой сценарий. Переломным, по его словам, должен стать 2027 год. К жёстким мерам окажутся готовы как США — из-за утраты мирового лидерства, — так и европейские страны, стремящиеся удержать влияние.

Главным очагом мировой нестабильности политик называл Ближний Восток. Это совпадает с нынешним противостоянием между Вашингтоном и Тегераном. По словам Жириновского, США к 2027 году могут спровоцировать форс-мажор с применением наиболее мощных видов вооружений — в том числе ради обнуления колоссального государственного долга. При этом глобальной ядерной войны он не предрекал. По его версии, Третья мировая начнётся тогда, когда удары будут наноситься по орбитальным спутникам и связь окажется полностью парализована.

Относительно Украины Жириновский полагал, что её судьба будет напрямую зависеть от иранского направления. Если Соединённые Штаты решатся применить тактическое ядерное оружие против Ирана, у России, по его мнению, появится аналогичное моральное основание. Исход украинского конфликта, считал он, будет определён на переговорах лидеров России и США — по аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года. При этом Жириновский был убеждён: события на Ближнем Востоке окажутся настолько масштабными, что украинская тема отойдёт на второй план.

Сегодня США и Иран действительно далеки от урегулирования. По данным западных изданий, Дональд Трамп запрашивал доступ к ядерным кодам, однако от удара по Ирану его удержали советники. Риск дальнейшей эскалации, по оценкам экспертов, остаётся высоким.

Зловещее «пророчество» Жириновского о Третьей мировой - Точный год назван: оружие будет не ядерным. Много страшнее

Читайте также:

Зловещее «пророчество» Жириновского о Третьей мировой - Точный год назван: оружие будет не ядерным. Много страшнее
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Зловещее «пророчество» Жириновского о Третьей мировой - Точный год назван: оружие будет не ядерным. Много страшнее
Россия/мир
Зловещее «пророчество» Жириновского о Третьей мировой - Точный год назван: оружие будет не ядерным. Много страшнее
Жириновский предсказал Третью мировую войну в 2027 году: Прилетит ракета и от страны ничего не останется
Россия/мир
Жириновский предсказал Третью мировую войну в 2027 году: Прилетит ракета и от страны ничего не останется
Что будет после СВО? Слова Жириновского звучат, как пророчество
Россия/мир
Что будет после СВО? Слова Жириновского звучат, как пророчество
Озвучено пугающее предсказание Жириновского на 2024 год
Политика в Башкирии
Озвучено пугающее предсказание Жириновского на 2024 год


