11:26, 26 апр 2026

Китайский политолог Цзян Сюэнь, которого в экспертных кругах называют «китайским Нострадамусом», выступил с развёрнутым анализом текущей геополитической ситуации. По его оценке, украинский конфликт и военное противостояние США с Ираном подойдут к концу в одно и то же время. Об этом профессор заявил в своих публичных материалах, которые привлекли широкое внимание.

Цзян Сюэнь приобрёл репутацию точного аналитика после ряда сбывшихся предсказаний: он заблаговременно назвал время начала американо-иранского столкновения, спрогнозировал его первоначальный исход, а также результаты президентских выборов в США, включая победу Дональда Трампа и поражение Демократической партии.

В своём нынешнем анализе профессор опирается на сравнение экономических возможностей сторон. Американская экономика, по его словам, не рассчитана на длительное военное напряжение — в отличие от российской. Украина же, как указывает Цзян, не способна функционировать самостоятельно даже в течение нескольких недель без внешней финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона.

Центральным тезисом профессора остаётся характеристика стратегии российского президента. Главным качеством Путина Цзян называет терпение — именно этот иероглиф он неизменно пишет на доске во время своих лекций по геополитике.

«Россия получает окно возможностей. А в геополитике окно — это всё, что нужно. Нужно только ждать, когда Вашингтон потянется туда, куда ему не следует идти», — формулирует профессор.

По мнению Цзяна, Россия воспользуется этим окном для установления контроля над Одессой, хотя конкретный механизм этого сценария он не раскрывает. Потеря выхода к морю, по его оценке, станет для Украины критическим ударом.

Положение США профессор характеризует как тупиковое: любой исход войны с Ираном, не являющийся явным поражением, потребует от Вашингтона отказа от поддержки Украины и обязательств перед НАТО. Иран, по словам Цзяна, превратился для американской стороны в повторение иракского, афганского и вьетнамского сценариев.

«Политические институты России, в отличие от западных, не зависят от избирательных циклов. Само время работает на Россию», — резюмирует аналитик.

Итогом происходящего Цзян Сюэнь считает трансформацию глобального миропорядка, ослабление доминирующего положения США и формирование новой международной системы с участием России и Китая.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru