Китайский профессор открыл главный секрет Путина. "Две войны завершатся одновременно"
11:26, 26 апр 2026
Китайский политолог Цзян Сюэнь, которого в экспертных кругах называют «китайским Нострадамусом», выступил с развёрнутым анализом текущей геополитической ситуации. По его оценке, украинский конфликт и военное противостояние США с Ираном подойдут к концу в одно и то же время. Об этом профессор заявил в своих публичных материалах, которые привлекли широкое внимание.
Цзян Сюэнь приобрёл репутацию точного аналитика после ряда сбывшихся предсказаний: он заблаговременно назвал время начала американо-иранского столкновения, спрогнозировал его первоначальный исход, а также результаты президентских выборов в США, включая победу Дональда Трампа и поражение Демократической партии.
В своём нынешнем анализе профессор опирается на сравнение экономических возможностей сторон. Американская экономика, по его словам, не рассчитана на длительное военное напряжение — в отличие от российской. Украина же, как указывает Цзян, не способна функционировать самостоятельно даже в течение нескольких недель без внешней финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона.
Центральным тезисом профессора остаётся характеристика стратегии российского президента. Главным качеством Путина Цзян называет терпение — именно этот иероглиф он неизменно пишет на доске во время своих лекций по геополитике.
По мнению Цзяна, Россия воспользуется этим окном для установления контроля над Одессой, хотя конкретный механизм этого сценария он не раскрывает. Потеря выхода к морю, по его оценке, станет для Украины критическим ударом.
Положение США профессор характеризует как тупиковое: любой исход войны с Ираном, не являющийся явным поражением, потребует от Вашингтона отказа от поддержки Украины и обязательств перед НАТО. Иран, по словам Цзяна, превратился для американской стороны в повторение иракского, афганского и вьетнамского сценариев.
Итогом происходящего Цзян Сюэнь считает трансформацию глобального миропорядка, ослабление доминирующего положения США и формирование новой международной системы с участием России и Китая.
