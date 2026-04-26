Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Китайский профессор открыл главный секрет Путина. "Две войны завершатся одновременно"

11:26, 26 апр 2026

Китайский политолог Цзян Сюэнь, которого в экспертных кругах называют «китайским Нострадамусом», выступил с развёрнутым анализом текущей геополитической ситуации. По его оценке, украинский конфликт и военное противостояние США с Ираном подойдут к концу в одно и то же время. Об этом профессор заявил в своих публичных материалах, которые привлекли широкое внимание.

Цзян Сюэнь приобрёл репутацию точного аналитика после ряда сбывшихся предсказаний: он заблаговременно назвал время начала американо-иранского столкновения, спрогнозировал его первоначальный исход, а также результаты президентских выборов в США, включая победу Дональда Трампа и поражение Демократической партии.

В своём нынешнем анализе профессор опирается на сравнение экономических возможностей сторон. Американская экономика, по его словам, не рассчитана на длительное военное напряжение — в отличие от российской. Украина же, как указывает Цзян, не способна функционировать самостоятельно даже в течение нескольких недель без внешней финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона.

Центральным тезисом профессора остаётся характеристика стратегии российского президента. Главным качеством Путина Цзян называет терпение — именно этот иероглиф он неизменно пишет на доске во время своих лекций по геополитике.

«Россия получает окно возможностей. А в геополитике окно — это всё, что нужно. Нужно только ждать, когда Вашингтон потянется туда, куда ему не следует идти», — формулирует профессор.

По мнению Цзяна, Россия воспользуется этим окном для установления контроля над Одессой, хотя конкретный механизм этого сценария он не раскрывает. Потеря выхода к морю, по его оценке, станет для Украины критическим ударом.

Положение США профессор характеризует как тупиковое: любой исход войны с Ираном, не являющийся явным поражением, потребует от Вашингтона отказа от поддержки Украины и обязательств перед НАТО. Иран, по словам Цзяна, превратился для американской стороны в повторение иракского, афганского и вьетнамского сценариев.

«Политические институты России, в отличие от западных, не зависят от избирательных циклов. Само время работает на Россию», — резюмирует аналитик.

Итогом происходящего Цзян Сюэнь считает трансформацию глобального миропорядка, ослабление доминирующего положения США и формирование новой международной системы с участием России и Китая.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Главное пророчество Жириновского на 2026-2027 годы: Вот, что он говорил о судьбе мира. "Будут самые страшные события"

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Американцы увязнут в иранских горах": "Нострадамус" из Китая вынес суровый "приговор" планам Трампа
Россия/мир
«Зеленский образца 2019 года»: Политолог рассказал, чего ждать от Трампа в случае его избрания президентом США
Россия/мир
Код красный: В США сделали заявление о ядерном ударе по Ирану. Резкий поворот 11 апреля. Переговоры – это обман?
Россия/мир
"Осаждённая крепость": Никакого мира - назван план Зеленского. Это будут сложнейшие пять месяцев
Россия/мир
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен