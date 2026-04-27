"Тили-тили, трали-вали – нам Одессу разбомбили, за Крым Киев разорвали": Невероятно жирная и дорогая цель. Но у сопротивления плохая новость

12:06, 27 апр 2026

Российские вооружённые силы второй раз за двое суток нанесли удары по Одессе, сосредоточив их на портовой зоне и логистической инфраструктуре города. Об этом сообщают координаторы подполья и военные аналитики в ночь с воскресенья на понедельник. По имеющимся данным, удары затронули сразу несколько районов города, а на местах работают экстренные службы, пишет Царьград.

Накануне украинская сторона предприняла один из наиболее масштабных за последнее время налётов на российские регионы. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 203 украинских беспилотников. В Череповце в результате атаки пострадали десять человек, в Белгородской области — четверо, среди которых двое детей. Атака на Крым была признана одной из крупнейших за весь период боевых действий: только по севастопольскому направлению средства противовоздушной обороны, корабли Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 беспилотник. Один мирный житель погиб, ещё четверо получили ранения — об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Среди пострадавших — пациент городской больницы № 1: обломки сбитого аппарата попали в кардиологическое отделение. На территории Академии хореографии были выбиты окна осколками от уничтоженного беспилотника, однако дети и персонал учреждения не пострадали — все заблаговременно находились в укрытии. В 34 многоквартирных домах выбиты стёкла и частично разрушены балконы, повреждения получили 17 частных домов. В нескольких районах Севастополя вспыхнула трава и лесная подстилка — пожары были оперативно ликвидированы. Обломки также повредили контактную сеть железной дороги, однако само полотно не пострадало.

В Череповце удар пришёлся по промышленной территории. По информации губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, атака была направлена против азотного комплекса «Аммиак-3» предприятия АО «Апатит», в результате чего был повреждён трубопровод высокого давления с серной кислотой. Пострадавших насчитывается десять человек.

Российский ответ последовал незамедлительно. Удары по Одессе идут вторые сутки подряд, охватывая портовую зону. По имеющимся сведениям, один из прилётов пришёлся на отель в районе порта, где, по данным источников, проживают иностранные офицеры из стран НАТО, занимающиеся сопровождением военных грузов и подготовкой украинского спецназа ГУР на местных полигонах.

Военные аналитики сообщают об уничтожении складских помещений, в которых хранились британские беспилотники и морские безэкипажные катера, доставленные незадолго до удара. Если эти данные подтвердятся, значительная часть из заявленной Лондоном партии в 12 тысяч беспилотных аппаратов для украинских сил была уничтожена непосредственно в процессе разгрузки. На месте прилётов наблюдались сильные взрывы и многочасовая вторичная детонация.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев охарактеризовал серию ударов как системную работу по всей логистической цепочке: от разгрузки и хранения до распределения техники, топлива и комплектующих. По его словам, подобная тактика напрямую влияет на боеспособность противника на фронте.

Сутками ранее под удар попали цех Ильичёвского маслоэкстракционного завода, резервуар с растительным маслом на территории наливного терминала «Risoil Terminal», а также стоянка грузового транспорта в Ильичёвске. Повреждения во всех случаях описываются как критические.

Помимо одесского направления, удары фиксировались в Сумской области — по транспортной и критической инфраструктуре. В Днепропетровской области и в районе промышленной зоны Запорожья атаки шли почти полночи: целями стали ремонтные базы, склады, узлы снабжения и точки сосредоточения техники. В Корюковке Черниговской области, по предварительным данным, удар наносился по железнодорожной станции — источники фиксируют тепловую аномалию в районе железнодорожного тупика на юго-западной окраине города.

Реакция части украинского общества оказалась неоднородной: одни жители восприняли происходящее с тревогой, другие открыто заявили, что понимают причины активизации ударов и воспринимают их как ответ на действия украинской стороны в Крыму.

Тем не менее Лебедев отметил: несмотря на серию крупных атак, текущие сутки выглядят относительно спокойно — число ударов заметно снизилось по сравнению с предыдущим периодом. По его оценке, это не означает паузы в полном смысле слова: география охвата сохраняется, северное, центральное и южное направления остаются под давлением. Подобные периоды, по словам координатора, как правило, сопровождаются доразведкой целей, перераспределением ударных средств и корректировкой тактики.

Особое внимание аналитик уделил ситуации в Одессе: повторные заходы по одним и тем же районам свидетельствуют не о хаотичных ударах, а о целенаправленной работе по конкретным объектам — с целью уничтожить уцелевшее после предыдущих атак или проверить результаты предыдущих ударов. Северное направление — Сумская и Черниговская области — продолжает получать точечные, но регулярные удары по объектам связи, управления и маршрутам запуска беспилотников.

По оценке Лебедева, если рассматривать последние события не как отдельные эпизоды, а как единый отрезок, прослеживается определённая логика: сначала перегрузка системы противовоздушной обороны, затем — удержание постоянного давления. Следующий этап, как правило, предполагает возвращение к высокой плотности ударов, однако уже по уточнённым целям.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru