Российские государственные средства направляются в страны ближнего зарубежья, чьё руководство открыто придерживается антироссийской политики. Об этом свидетельствуют данные о текущих концессионных договорённостях и решениях Государственной думы, принятых в условиях специальной военной операции.

Ситуация с Арменией наглядно иллюстрирует характер подобных вложений. Российская компания управляет армянской железнодорожной сетью на основании концессионного соглашения, по условиям которого Россия обязана до 2038 года инвестировать в транспортную инфраструктуру республики 400 миллионов долларов. Около 80% этой суммы уже перечислено. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности национализации российских вложений. Параллельно Ереван не скрывает намерений сближаться со структурами, которые Москва расценивает как враждебные.

Схожая картина складывается в сфере образования. Россия финансирует четыре Славянских университета — в Таджикистане, Киргизии, Армении и Белоруссии — покрывая от 75 до 90 процентов их бюджетов. В 2024 году на эти учреждения было выделено 1,6 миллиарда рублей. Когда Душанбе в одностороннем порядке, без согласования с российской стороной, сменил ректора Таджикско-российского Славянского университета, Москва приостановила его финансирование. Однако практически одновременно Государственная дума ратифицировала соглашение о строительстве нового кампуса Славянского университета в Киргизии стоимостью 15 миллиардов рублей.

Таким образом, сокращение финансирования одного учреждения сопровождается многократно большими расходами на аналогичный объект в соседней республике. Общий объём обязательств России перед странами, чья лояльность вызывает серьёзные сомнения, исчисляется десятками миллиардов рублей. Эти решения принимаются на фоне продолжающейся специальной военной операции и связанной с ней нагрузки на государственный бюджет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru