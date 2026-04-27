Обратная сторона "красивых докладов" Путину: На что тратят бюджет России, пока народ беднеет на глазах?

Обратная сторона "красивых докладов" Путину: На что тратят бюджет России, пока народ беднеет на глазах?

12:12, 27 апр 2026

Российские государственные средства направляются в страны ближнего зарубежья, чьё руководство открыто придерживается антироссийской политики. Об этом свидетельствуют данные о текущих концессионных договорённостях и решениях Государственной думы, принятых в условиях специальной военной операции.

Ситуация с Арменией наглядно иллюстрирует характер подобных вложений. Российская компания управляет армянской железнодорожной сетью на основании концессионного соглашения, по условиям которого Россия обязана до 2038 года инвестировать в транспортную инфраструктуру республики 400 миллионов долларов. Около 80% этой суммы уже перечислено. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности национализации российских вложений. Параллельно Ереван не скрывает намерений сближаться со структурами, которые Москва расценивает как враждебные.

Схожая картина складывается в сфере образования. Россия финансирует четыре Славянских университета — в Таджикистане, Киргизии, Армении и Белоруссии — покрывая от 75 до 90 процентов их бюджетов. В 2024 году на эти учреждения было выделено 1,6 миллиарда рублей. Когда Душанбе в одностороннем порядке, без согласования с российской стороной, сменил ректора Таджикско-российского Славянского университета, Москва приостановила его финансирование. Однако практически одновременно Государственная дума ратифицировала соглашение о строительстве нового кампуса Славянского университета в Киргизии стоимостью 15 миллиардов рублей.

Таким образом, сокращение финансирования одного учреждения сопровождается многократно большими расходами на аналогичный объект в соседней республике. Общий объём обязательств России перед странами, чья лояльность вызывает серьёзные сомнения, исчисляется десятками миллиардов рублей. Эти решения принимаются на фоне продолжающейся специальной военной операции и связанной с ней нагрузки на государственный бюджет.

"Тили-тили, трали-вали – нам Одессу разбомбили, за Крым Киев разорвали": Невероятно жирная и дорогая цель. Но у сопротивления плохая новость

"Тили-тили, трали-вали – нам Одессу разбомбили, за Крым Киев разорвали": Невероятно жирная и дорогая цель. Но у сопротивления плохая новость
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Путин высказал всё Пашиняну за закрытыми дверями. Было жёстко
Путин высказал всё Пашиняну за закрытыми дверями. Было жёстко
Британия столкнулась с подлодками России: Сумасшедший поворот. Обращение лично к Путину. "Жёсткое предупреждение". И хлёсткий ответ
Британия столкнулась с подлодками России: Сумасшедший поворот. Обращение лично к Путину. "Жёсткое предупреждение". И хлёсткий ответ
Газ дороже в 5 раз: Европа признала, что разрыв с Россией обернулся энергетической катастрофой
Газ дороже в 5 раз: Европа признала, что разрыв с Россией обернулся энергетической катастрофой
Не испытывайте терпение России. Вашингтон получил грозное предупреждение: "Орешник" готов к удару по Банковой
Не испытывайте терпение России. Вашингтон получил грозное предупреждение: "Орешник" готов к удару по Банковой


