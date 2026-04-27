Сводка с фронтов СВО 27 апреля: Началось. Сырский выдал – наступление на всех направлениях. Штурмовики уже за линией

12:16, 27 апр 2026

Главком ВСУ генерал Александр Сырский во время встречи с начальником Штаба обороны Вооружённых сил Канады генералом Дженни Кариньян признал, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта. Об этом стало известно 27 апреля 2025 года. Информацию приводят военные блогеры и телеграм-каналы, освещающие ход боевых действий.

На севере страны российская армия продолжает операцию по формированию буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Украинские источники фиксируют нарастающее давление: по данным ряда telegram-каналов, в районе Сум линия обороны испытывает серьёзную нагрузку, тогда как под Харьковом положение остаётся схожим по напряжённости. Российские подразделения наступают методично, без форсирования темпа, последовательно разрушая оборонительные рубежи. Украинское командование вынуждено перебрасывать на северные участки резервы с других направлений.

Особую озабоченность в Киеве вызывает обстановка в Сумской области. В случае прорыва и выхода к Сумам российские войска получат возможность угрожать непосредственно Чернигову и создавать давление в направлении украинской столицы. По сведениям телеграм-канала «Два майора», группировка «Север» в ходе боёв в Сумском районе продвинулась на 26 участках — до 400 метров. Стрелковые столкновения не прекращаются в Мирополье, в районах Кондратовки, Корчаковки, а также в сёлах Таратутино и Новодмитровка Краснопольского района.

На харьковском направлении боевые действия охватывают значительную протяжённость северной границы области. Столкновения идут у Ветеринарного, в Покаляном, близ Лосевки и Шестеровки, южнее Волчанска, а также в районе Великих Бурлуков. По данным «Два майора», на юге Купянского направления фиксируется проникновение малых штурмовых групп российской армии в сторону Купянска-Узлового. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает о продвижении у Великой Шапковки, Куриловки и Новоосиново. После разгрома украинских бригад 10-го армейского корпуса ВСУ под Купянском обстановка на этом участке, по имеющимся данным, стала складываться более благоприятно для российской стороны. Сам Купянск по-прежнему относится к серой зоне.

В Донбассе развёртывается масштабная операция в западной части региона, остающейся под контролем Киева. Бои ведутся в районе Красного Лимана, штурмуется Константиновка, давление оказывается с юга — от Покровско-Мирноградской агломерации.

На Славянском направлении российские войска изолируют район боевых действий у Рай-Александровки, перекрывая подходы с флангов, тогда как тыловые маршруты противника находятся под воздействием беспилотников. По данным Евгения Лисицына, на Северском направлении из четырёх дорог на Рай-Александровку перекрыты три, последняя контролируется дронами. Продолжается давление на рубеж Тихоновка — Малиновка.

В самой Константиновке фиксируются городские боестолкновения. Российские подразделения давят с флангов, стремясь выровнять линию соприкосновения и отрезать украинский гарнизон. Украинская сторона предпринимает контратаки в городских кварталах и у Часова Яра, однако, по имеющимся сведениям, без существенных результатов.

Телеграм-канал «Военная хроника» обращает внимание на то, что штурм Константиновки, который на протяжении длительного времени осуществлялся небольшими группами, начал реализовываться с северо-западной стороны. Это косвенно подтверждается отдельными сообщениями о проникновении пехоты в город. При этом источники оговариваются: о механизированном штурме или плотном занятии позиций речи пока не идёт. Вместе с тем канал проводит аналогию с предшествующими операциями — в частности, штурмом Покровска, который также начинался с небольших инфильтраций в отдельные районы города.

На южном участке вдоль Днепра и в Запорожской области фронт сохраняет стабильность, боевые действия носят затяжной позиционный характер. Вместе с тем на отдельных направлениях фиксируется активность. По данным «Два майора», на Добропольском направлении российские войска добились успеха в городе Белицком. В Днепропетровской области группировка «Восток» продвигается северо-западнее Александрограда, бои идут в лесном массиве за рекой Волчья. Подразделения с Дальнего Востока расширяют занятый плацдарм в направлении населённого пункта Лесное. В Запорожской области противник выбит с нескольких опорных пунктов у Верхней Терсы и Воздвижевки, продолжается наступление на Чаривное и Комсомольское. Лисицын уточняет: в Белицком продолжается зачистка, войска подходят к линии Шевченко — Светлое, формируется охват Доброполья с юго-востока, идут бои у Васильевки и Новоалександровки.

На встрече с канадским генералом Сырский констатировал активизацию действий противника по всей линии фронта. Он также заверил, что украинская армия продолжает сопротивление, делая ставку на планирование, нестандартные решения и рациональное использование имеющихся ресурсов. Помимо этого, главком поблагодарил канадскую сторону за оказанную военную помощь.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru