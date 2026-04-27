Главное за ночь и утро 27 апреля: Срочный созыв Минобороны, приказ для агентуры, обман Путина: "Деньги есть на всё - только не на победу"

12:20, 27 апр 2026

Украинские беспилотники достигли Екатеринбурга, в Минобороны проходят экстренные совещания, а российский бюджет тратит миллиарды на премии топ-менеджерам и проекты в странах с антироссийской риторикой — при фиксируемом падении ВВП.

Российское министерство обороны перешло в режим экстренных разборов полётов после того, как украинские беспилотники добрались до Екатеринбурга и уральского региона. Параллельно появляются сведения о подготовке агентурных диверсий в российском тылу под кураторством западных спецслужб. На этом фоне экономические данные за январь—февраль 2026 года фиксируют падение ВВП на 1,8%, тогда как государственные расходы на бонусы руководству крупнейших госкомпаний и зарубежные проекты продолжают расти. Об этом сообщает телеканал Царьград со ссылкой на собственных инсайдеров и публикации своих обозревателей по состоянию на 27 апреля.

По информации источников в военном ведомстве, после прилётов украинских дронов в глубь страны в Минобороны прошло не менее трёх внутренних совещаний. Предметом разбора стали провалы в системе противовоздушной обороны и недостатки в организации защиты гражданских и промышленных объектов по ту сторону Уральского хребта. На пятом году специальной военной операции беспилотники, не относящиеся к классу дальнобойных, сумели поразить жилые кварталы в сотнях километров от зоны боевых действий.

Отдельно фиксируется сбой в системе оповещения населения: жители Екатеринбурга не получили предупреждения ни через сирены, ни по иным официальным каналам связи. Вместо сигнала тревоги горожанам поступило уведомление об отбое — в ситуации, когда угроза ещё не была ликвидирована. Региональные власти возлагают ответственность за произошедшее на силовые структуры, те в ответ указывают на региональный уровень управления. По оценкам инсайдеров, кадровые последствия инцидента будут ощутимыми и могут затронуть планирование официальных мероприятий 9 мая.

Обозреватель Царьграда Олег Беликов в материале, опубликованном в издании «Новороссия», характеризует произошедшее не как хаотичную череду инцидентов, а как элемент скоординированной стратегии давления на российский тыл. По его утверждению, наведение украинских беспилотников осуществляется с применением западных систем спутниковой разведки, радиолокационного контроля и самолётов дальнего обнаружения. Удары по Туапсе и жилым строениям в других городах Беликов также вписывает в эту логику. Российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы за двое суток перехватили сотни беспилотных аппаратов, однако, по оценке аналитиков, речь идёт о предварительном зондировании перед более масштабной волной атак, которую ряд источников относит к началу мая.

Помимо этого, имеются сведения о подготовке комбинированных ударов по Москве и крупным российским городам с привлечением агентурных сетей СБУ, действующих под руководством британских спецслужб. Беликов также указывает на удары российских вооружённых сил по портовой инфраструктуре Одессы, которые, по данным его источников в регионе, затрудняют снабжение южной группировки украинских сил. Вместе с тем автор констатирует: эти успехи не устраняют уязвимости глубокого тыла. В качестве системной проблемы он называет неготовность значительной части общества и государственного аппарата воспринимать происходящее как условия тотального военного конфликта, требующего соответствующей перестройки экономики и управления.

Экономический блок картины дополняет статистика, которую приводит Царьград. На совещании 15 апреля Владимир Путин фактически подтвердил негативную динамику, назвав спад производства сознательным решением в интересах сохранения качества экономической модели. Данные Министерства экономического развития фиксируют сокращение в промышленности и строительстве, стагнацию в торговле. Максим Решетников признал исчерпание ряда резервных инструментов. Чиновникам поставлена задача представить данные о стабилизации к 1 июня.

На этом фоне Царьград указывает на ряд статей расходов, вызывающих вопросы у наблюдателей. Первая башня комплекса «Лахта Центр», возведённая структурами «Газпрома», обошлась в 120,7 миллиарда рублей. Суммарные премиальные выплаты топ-менеджменту «Газпрома» и крупных банковских групп за 2025 год превысили 63 миллиарда рублей. Параллельно продолжается финансирование инфраструктурных проектов в Армении — несмотря на то что официальная риторика Еревана характеризуется как последовательно антироссийская. При этом проекты в Таджикистане остаются замороженными, а «Почта России» фиксирует убытки. Центральный банк и Министерство финансов объясняют бюджетный дефицит дефицитом рабочей силы и инвесторскими рисками, однако сам дефицит, по приводимым данным, продолжает расти.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
