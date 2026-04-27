12:23, 27 апр 2026

В районе города Рени Одесской области, в непосредственной близости от румынской границы, в ночь на 25 апреля 2026 года силы ПВО НАТО зафиксировали российский беспилотник, предположительно двигавшийся в сторону государственного рубежа. По первоначальным данным румынской стороны, с авиабазы Фетешти в воздух поднялись истребители Eurofighter Typhoon британских королевских ВВС. Лётчикам было дано разрешение на поражение цели. Утверждалось, что беспилотник был уничтожен ракетами класса «воздух — воздух» непосредственно из воздушного пространства Румынии.

Однако в официальных сообщениях довольно быстро обнаружились несоответствия. Согласно первой версии, дрон был сбит над украинской территорией в районе Рени. Затем появились сведения о том, что его фрагменты упали уже на румынской земле — вблизи города Галац, повредив при этом опору линии электропередачи и хозяйственную постройку. Расстояние между предполагаемым местом поражения и точкой падения обломков составило около 20 километров. С учётом технических характеристик подобных аппаратов этот факт вызывает закономерные вопросы.

Любой, кто понимает, как ведут себя сбитые беспилотники, задастся резонным вопросом: каким образом фрагменты дрона могли преодолеть такое расстояние? Подобные расхождения немедленно ставят под сомнение первоначальные версии и делают всю картину крайне неоднозначной, — указывает Стрельников в своей колонке.

Впоследствии Министерство обороны Румынии скорректировало официальную позицию. По уточнённым данным, истребители лишь установили радиолокационный контакт с целью и осуществляли её сопровождение, не открывая огня. Британское военное ведомство также отвергло причастность своих воздушных судов к уничтожению беспилотника. Несмотря на это, Бухарест направил Москве официальный протест и вызвал российского посла для объяснений.

Стрельников обращает внимание: в данной ситуации принципиально важен не столько сам факт инцидента, сколько способ его подачи и интерпретации. Вне зависимости от того, был ли дрон в действительности поражён и кем именно, характер распространения информации, по его мнению, выглядит как намеренный сигнал. Это демонстрация того, что прежние ограничения утратили силу, — подчёркивает автор.

Колумнист связывает произошедшее с более широким контекстом. Европейские лидеры в последнее время всё настойчивее говорят о снижении зависимости от американской поддержки и необходимости действовать самостоятельно. В этом свете описанный эпизод может восприниматься как вызов России и одновременно как послание Вашингтону.

Стрельников также напоминает, что с самого начала конфликта украинская сторона добивалась от партнёров закрытия воздушного пространства либо прямого участия НАТО в перехвате российских ракет и беспилотников. Долгое время эти инициативы отклонялись именно из-за риска прямого военного столкновения с Россией.

Ещё несколько лет назад в альянсе открыто говорили: введение бесполётной зоны означает вступление в войну, и это считалось абсолютно недопустимым. Однако риторика постепенно менялась, а границы допустимого начали размываться, — фиксирует автор.

По его словам, в 2025 году внутри НАТО начались дискуссии о возможности частичного прикрытия западных районов Украины зенитными средствами стран альянса, а затем — и о перехвате целей непосредственно над украинской территорией. Эти идеи шаг за шагом перемещались из теоретической плоскости в практическую: сначала речь шла о защите собственных рубежей, потом — о формировании буферной полосы, и наконец — о прямых действиях над Украиной.

Активность Европы автор объясняет в том числе ощущением нехватки времени и ресурсов. Европейские государства испытывают трудности с наращиванием военного потенциала и не располагают чёткой формулой достижения перелома в конфликте. Европа оказалась в положении, при котором и отступать крайне сложно, и двигаться вперёд — ещё сложнее. Вложено уже слишком много, чтобы признать провал, но недостаточно для обеспечения победы. В таких обстоятельствах возникает соблазн к рискованным шагам.

По мнению Стрельникова, именно этим и объясняется нарочитая демонстративность действий и стремление поднять ставки. По сути, это проверка реакции: а вдруг прокатит и противник дрогнет? Попытка сыграть на повышение давления без полной уверенности в последствиях.

В заключение автор резюмирует: принципиально важен не отдельно взятый эпизод, а общая динамика. Дискуссия сместилась таким образом, что прежде немыслимые сценарии превращаются в предмет обсуждения и практических шагов. Именно в этом, по мнению Стрельникова, и состоит главный смысл происходящего. Инцидент у Рени вписывается в более широкую тенденцию постепенного пересмотра Европой собственных ограничений и своей роли в конфликте — невзирая на прежние предостережения об опасности эскалации.

Автор: Семен Подгорный

