"Лишний раз Путина злить не надо": Чиновники это знают - Огурцов сказал, как это работает

12:34, 27 апр 2026

Заслуженный артист России Алексей Огурцов в беседе с телеканалом Царьград высказал мнение о том, что ряд чиновников из окружения президента России Владимира Путина сознательно скрывает от него часть острых проблем, опасаясь вызвать недовольство главы государства. По его словам, подобная практика наносит серьёзный ущерб качеству государственного управления.

Огурцов объяснил механизм происходящего через призму бюрократической системы в целом. По его словам, даже для того чтобы попасть на приём к региональному губернатору, необходимо последовательно пройти нескольких заместителей. Применительно к президенту страны этот барьер несопоставимо выше. Путин проводит от пяти до десяти мероприятий в день, и его рабочий график не оставляет возможности лично реагировать на каждое обращение.

Именно в этом, по мнению собеседника издания, и кроется проблема: часть подчинённых намеренно фильтрует поступающую к президенту информацию, стремясь не создавать ему лишних поводов для беспокойства.

«Его подчинённые считают, что лишний раз Путина злить не надо, напрягать не надо, а это очень плохо», — подчеркнул Огурцов.

По его убеждению, президент должен располагать исчерпывающей и достоверной картиной того, что происходит в стране.

Вместе с тем артист напомнил, что случаи сокрытия информации всё же имеют последствия. В качестве примеров он привёл ситуацию с невыплатами заработных плат, которую Путин решил оперативно после того, как получил о ней сведения, а также случаи принудительного возврата государственных активов, незаконно приватизированных в 1990-х годах. Помимо этого, Огурцов указал на публичные отстранения губернаторов и уголовные преследования чиновников как на инструменты, которые применяются в отношении тех, кто вводит президента в заблуждение.

По словам артиста, Путин опирается на команду доверенных управленцев — среди упомянутых им фигур оказались Алексей Дюмин, Артём Жога, Денис Пушилин и Сергей Аксёнов. Тем не менее Огурцов подчеркнул: президент физически не способен единолично контролировать все процессы в государстве. Именно поэтому ключевая ответственность лежит на профильных структурах — прокуратуре, Росгвардии, Министерстве обороны, региональных руководителях. Каждый из них обязан самостоятельно решать вопросы в рамках своих полномочий, а не перекладывать их на президента через жалобы и обращения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru