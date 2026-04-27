12:39, 27 апр 2026

В Мали вторые сутки не прекращаются боевые столкновения. Связанная с «Аль-Каидой»* террористическая организация «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»* предпринимает попытки установить контроль над рядом ключевых населённых пунктов страны, в том числе над столицей — Бамако. Правительственные силы Мали при поддержке Африканского корпуса Вооружённых сил России продолжают отражать атаки боевиков. Об этом сообщают Африканский корпус и ряд военных телеграм-каналов.

Боевики окружили Бамако и предпринимают попытки взять город под контроль, однако на данный момент их усилия не приносят результата. Параллельно ожесточённые бои разворачиваются в Кидале — стратегически значимом городе на севере страны. Туареги, действующие совместно с джихадистами, добиваются предоставления им широкой автономии, что фактически означало бы территориальный раздел Мали. По масштабу происходящее является крупнейшим наступлением боевиков в стране с 2012 года.

Помимо Бамако и Кидаля, столкновения фиксируются в районе города Кати, где расположена главная военная база Мали, а также на территории бывшей базы ООН в Гао. Нападение боевиков на международный аэропорт Бамако-Сену и прилегающую к нему военную базу было отражено.

По данным Африканского корпуса, в одной из атак участвовало до тысячи боевиков. В их распоряжении находились более 20 бронированных машин, свыше 80 пикапов, FPV-дроны и миномёты. В ходе встречного артиллерийского и миномётного огня было уничтожено 12 пикапов, а потери боевиков составили не менее 50 человек убитыми. Ещё 32 джихадиста были ликвидированы в ходе стрелковых столкновений.

Ряд телеграм-каналов распространил информацию об отходе российских военных из Кидаля. Военный блогер Юрий Подоляка эти сведения опроверг, указав, что ситуация остаётся открытой. По его данным, существует возможность переговоров: туареги, по имеющимся сведениям, готовы рассмотреть мирное урегулирование при условии предоставления им широкой автономии.

Также поступает информация об ударе по резиденции министра обороны Мали. По предварительным данным, чиновник погиб. Официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

Отдельного внимания заслуживает фигурирующая в материалах тема подготовки боевиков. Согласно имеющимся данным, инструкторами для формирований, действующих на стороне туарегов и джихадистов, выступают представители Вооружённых сил Украины. Это, по имеющимся сведениям, происходит не впервые.

Ряд аналитиков полагает, что Африканскому корпусу удалось удержать ключевые объекты и не допустить развития событий по сценарию, схожему с сирийским. Вместе с тем эксперты подчёркивают, что ситуация остаётся нестабильной и может измениться в любой момент.

Присутствие России в Мали вписывается в более широкую стратегию Москвы на африканском континенте: поддержка лояльных правительств, укрепление геополитических позиций, развитие экономического сотрудничества и противодействие радикальному исламизму. Ряд политологов указывает, что положение России в регионе сопряжено с трудностями, поскольку значительная часть ресурсов страны задействована в других направлениях. Тем не менее, как отмечают те же эксперты, опыт Нигера, где произошла смена внешнеполитического курса, свидетельствует о том, что подобные задачи в принципе решаемы.

* - Террористические организации, деятельность которых запрещена в России.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru