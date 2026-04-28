СВО кончится в 2026-м: Тревожный прогноз Жириновского. На какие уступки придётся пойти России?

09:37, 28 апр 2026

Архивные записи выступлений Владимира Жириновского, сделанных задолго до начала специальной военной операции, фиксируют его прогноз об окончании военного конфликта между Россией и Украиной в 2026 году. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на Василия Власова — помощника и друга политика.

Жириновский ещё в нулевые годы публично заявлял о неизбежности военного противостояния между двумя странами, а также о возвращении Крыма и Севастополя в состав России. За несколько месяцев до февраля 2022 года он повторил это предупреждение. Теперь его слова об итогах конфликта привлекают особое внимание.

Согласно восстановленным по архивным материалам прогнозам, политик описывал два возможных сценария завершения противостояния.

По первому из них, Россия допускает вступление Украины в НАТО. В этом случае, по словам Жириновского, российская сторона будет вынуждена взять под контроль значительную часть украинских территорий, чтобы максимально отодвинуть границу с Североатлантическим альянсом. Параллельно Польша может попытаться вернуть западные районы Украины, которые считает исторически своими. В результате от украинского государства фактически останется лишь условная Галиция.

Второй сценарий предполагает, что Россия устанавливает контроль не только над Крымом, но и над всей восточной частью Украины. При этом членство Киева в НАТО исключается, а оставшаяся территория страны подвергается существенной демилитаризации.

«Владимир Вольфович давал прогноз об окончании конфликта в 2026 году. Он говорил о двух ветках развития событий», — подтвердил Власов в комментарии aif.ru.

Прогнозы Жириновского фактически восстанавливаются по записям его выступлений на телевизионных ток-шоу, где он был постоянным участником дискуссий. В 2016 году политик передал в Музей современной истории России «капсулу времени» с предсказаниями на двадцать лет вперёд — её надлежит вскрыть в 2036 году. На момент закладки это событие не вызвало широкого резонанса. Интерес к аналитическим способностям Жириновского значительно возрос уже после его смерти в апреле 2022 года.

Помимо украинского конфликта, Жириновский затрагивал и другие геополитические процессы. По его оценке, в 2026 году большинство активных мировых конфликтов перейдут в фазу относительного затишья. Однако к 2030 году, предупреждал он, противостояния возобновятся с новой интенсивностью.

Выборы в США 2024 года политик называл последними в их традиционном формате, прогнозируя, что в 2026-м Америка столкнётся с серьёзными внутренними потрясениями.

Отдельно Жириновский выделял текущий год как особенно напряжённый для Ближнего Востока. По его словам, именно там должны произойти наиболее тяжёлые события, способные при определённом развитии ситуации перерасти в ядерный конфликт.

Автор: Семен Подгорный