Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Мгновенная угроза для всего НАТО: Путин отдал приказ. Всё внимание – на корабли с гиперзвуковыми "Цирконами"

09:42, 28 апр 2026

Россия приступила к масштабному обновлению корабельного состава своего флота. Американское издание 19FortyFive опубликовало аналитический материал бывшего эксперта Пентагона Криса Осборна, в котором тот подробно разбирает военные последствия этого решения для США и стран НАТО.

По данным Осборна, модернизации уже подвергся тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта «Киров». В рамках работ корабль получил обновлённые средства противовоздушной обороны, противолодочное вооружение, артиллерийскую установку АК-192, а также двадцать крупных сверхзвуковых ракет «Гранит». При этом аналитик допускает, что в итоге вместо «Гранитов» на крейсере могут быть размещены гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон» — о такой возможности издание Forbes сообщало несколько лет назад.

Осборн указывает, что «Циркон» существенно превосходит «Гранит» по скоростным характеристикам. Если по завершении модернизации крейсер будет оснащён шестьюдесятью гиперзвуковыми ракетами этого типа, это создаст, по оценке эксперта, «беспрецедентную угрозу» как для Соединённых Штатов, так и для европейских государств.

Аналитик также обращает внимание на то, что собственные усилия американской армии по обновлению арсенала — включая ракеты «Томагавк», зенитные управляемые ракеты SM-6 и противокорабельное оружие — могут оказаться недостаточными с учётом возросшей угрозы. В этой связи, по словам Осборна, Вашингтон сейчас озабочен несколькими ключевыми вопросами: какова будет реальная глубина модернизации «Адмирала Нахимова», насколько возрастёт его боевой потенциал и будет ли корабль интегрирован в единую сеть с другими надводными кораблями, беспилотными системами и подводными лодками.

«Если все эти системы будут доведены до современного уровня, то модернизированный и хорошо вооружённый корабль действительно будет представлять серьёзную угрозу для вооружённых сил США и НАТО», — цитирует издание слова Осборна.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

СВО кончится в 2026-м: Тревожный прогноз Жириновского. На какие уступки придётся пойти России?

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Блокада Калининграда Германией: В ответ - "настоящий кошмар" от России. Китай выдал предупреждение. Жёсткий сценарий битвы
Россия/мир
Россия/мир
Россия/мир
Россия/мир
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен