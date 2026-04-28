Мгновенная угроза для всего НАТО: Путин отдал приказ. Всё внимание – на корабли с гиперзвуковыми "Цирконами"

Россия приступила к масштабному обновлению корабельного состава своего флота. Американское издание 19FortyFive опубликовало аналитический материал бывшего эксперта Пентагона Криса Осборна, в котором тот подробно разбирает военные последствия этого решения для США и стран НАТО.

По данным Осборна, модернизации уже подвергся тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта «Киров». В рамках работ корабль получил обновлённые средства противовоздушной обороны, противолодочное вооружение, артиллерийскую установку АК-192, а также двадцать крупных сверхзвуковых ракет «Гранит». При этом аналитик допускает, что в итоге вместо «Гранитов» на крейсере могут быть размещены гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон» — о такой возможности издание Forbes сообщало несколько лет назад.

Осборн указывает, что «Циркон» существенно превосходит «Гранит» по скоростным характеристикам. Если по завершении модернизации крейсер будет оснащён шестьюдесятью гиперзвуковыми ракетами этого типа, это создаст, по оценке эксперта, «беспрецедентную угрозу» как для Соединённых Штатов, так и для европейских государств.

Аналитик также обращает внимание на то, что собственные усилия американской армии по обновлению арсенала — включая ракеты «Томагавк», зенитные управляемые ракеты SM-6 и противокорабельное оружие — могут оказаться недостаточными с учётом возросшей угрозы. В этой связи, по словам Осборна, Вашингтон сейчас озабочен несколькими ключевыми вопросами: какова будет реальная глубина модернизации «Адмирала Нахимова», насколько возрастёт его боевой потенциал и будет ли корабль интегрирован в единую сеть с другими надводными кораблями, беспилотными системами и подводными лодками.

«Если все эти системы будут доведены до современного уровня, то модернизированный и хорошо вооружённый корабль действительно будет представлять серьёзную угрозу для вооружённых сил США и НАТО», — цитирует издание слова Осборна.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru