Путину нагло врут подчинённые. Неудобную правду решился озвучить академик: Теперь полетят головы?

09:46, 28 апр 2026

Академик Российской академии наук Роберт Нигматулин в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на телеканале Царьград заявил, что окружение президента России Владимира Путина систематически скрывает от него реальное положение дел в экономике. Об этом стало известно по итогам выхода программы.

По словам Нигматулина, в российской управленческой культуре сложилась устойчивая традиция, которую он охарактеризовал термином «всёхорошизм»: назначенные чиновники на протяжении десятилетий представляют высшему руководству исключительно положительные отчёты, намеренно обходя стороной существующие проблемы. Академик подчеркнул, что многие из тех, кто находится в непосредственном окружении президента, не только не сообщают правду, но и объективно не способны этого делать.

Опираясь на статистические данные, Нигматулин указал на низкую эффективность инвестиций в российскую экономику: при значительных вложениях прирост остаётся минимальным по сравнению с другими сопоставимыми государствами, а основная часть средств поглощается инфляцией. По мнению учёного, это свидетельствует о системных недостатках — в том числе в налоговой политике и в механизмах принятия решений об инвестировании и распределении государственной поддержки.

Академик заявил о необходимости полноценной модернизации существующей системы и привлечения к управлению новых, квалифицированных специалистов, чья компетентность получила бы официальное признание. Только такие профессионалы, по его словам, смогут провести объективный анализ ситуации и выработать взвешенные предложения, на основе которых могут быть приняты грамотные государственные решения.

В завершение Нигматулин предупредил: если нынешняя ситуация не изменится, страну ожидает экономический коллапс, к которому, по его оценке, уже наметились все предпосылки. При этом академик особо отметил, что всё это происходит на фоне продолжающихся боевых действий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru