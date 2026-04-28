Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Путину нагло врут подчинённые. Неудобную правду решился озвучить академик: Теперь полетят головы?

09:46, 28 апр 2026

Академик Российской академии наук Роберт Нигматулин в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на телеканале Царьград заявил, что окружение президента России Владимира Путина систематически скрывает от него реальное положение дел в экономике. Об этом стало известно по итогам выхода программы.

По словам Нигматулина, в российской управленческой культуре сложилась устойчивая традиция, которую он охарактеризовал термином «всёхорошизм»: назначенные чиновники на протяжении десятилетий представляют высшему руководству исключительно положительные отчёты, намеренно обходя стороной существующие проблемы. Академик подчеркнул, что многие из тех, кто находится в непосредственном окружении президента, не только не сообщают правду, но и объективно не способны этого делать.

Опираясь на статистические данные, Нигматулин указал на низкую эффективность инвестиций в российскую экономику: при значительных вложениях прирост остаётся минимальным по сравнению с другими сопоставимыми государствами, а основная часть средств поглощается инфляцией. По мнению учёного, это свидетельствует о системных недостатках — в том числе в налоговой политике и в механизмах принятия решений об инвестировании и распределении государственной поддержки.

Академик заявил о необходимости полноценной модернизации существующей системы и привлечения к управлению новых, квалифицированных специалистов, чья компетентность получила бы официальное признание. Только такие профессионалы, по его словам, смогут провести объективный анализ ситуации и выработать взвешенные предложения, на основе которых могут быть приняты грамотные государственные решения.

В завершение Нигматулин предупредил: если нынешняя ситуация не изменится, страну ожидает экономический коллапс, к которому, по его оценке, уже наметились все предпосылки. При этом академик особо отметил, что всё это происходит на фоне продолжающихся боевых действий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Лишний раз Путина злить не надо": Чиновники это знают - Огурцов сказал, как это работает

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен