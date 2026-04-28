09:54, 28 апр 2026

Украинские военные зафиксировали первое боевое применение российской крылатой ракеты С-71К «Ковёр», разработанной для истребителя Су-57. Параллельно Минобороны России сообщило об операции ТОС-2 «Тосочка» в Запорожской области и действиях беспилотных подразделений группировки «Днепр».

Вооружённые силы Украины зафиксировали первое боевое применение российской малозаметной крылатой ракеты С-71К «Ковёр» в ходе продолжающейся специальной военной операции. Об этом сообщили представители украинской стороны.

Ракета С-71К изначально создавалась в качестве авиационного вооружения для истребителя пятого поколения Су-57. В условиях текущего конфликта разработка получила новое применение как более доступная по стоимости альтернатива существующим типам ракетного оружия. К ключевым характеристикам боеприпаса относятся низкий уровень радиолокационной заметности, дальность полёта до 500 километров, стандартная фугасная боевая часть и относительно недорогой двигатель. Совокупность этих свойств позволяет производить ракету в значительных объёмах без снижения выпуска других видов вооружений.

Использование С-71К расширяет боевые возможности российской авиации: истребители Су-57, обладающие низкой заметностью, получают возможность наносить удары, оставаясь труднообнаруживаемыми для средств противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Юрий Подоляка, ссылаясь на украинские информационные ресурсы, отметил, что авиационные удары, по оценкам самих ВСУ, занимают второе место среди причин потерь личного состава украинской армии, а каждый пятый военнослужащий противника гибнет именно в результате таких ударов.

Отдельно Министерство обороны России сообщило об операции подразделения ТОС-2 «Тосочка» из состава группировки войск «Днепр» в Запорожской области. Согласно официальным данным ведомства, ночью расчёт занял боевую позицию и произвёл пуск 220-мм термобарических снарядов по позициям ВСУ на дальности до 20 километров в направлении Орехова. По информации министерства, в результате удара штурмовые подразделения мотострелков смогли занять опорный пункт противника и провести его зачистку без потерь со своей стороны.

Кроме того, беспилотники-разведчики новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ в составе той же группировки обнаружили пункты управления и запуска дронов ВСУ. По данным Минобороны, противник предпринимал попытки замаскировать антенно-мачтовые комплексы и оборудование в полуразрушенных строениях, однако эти меры оказались безуспешными.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru