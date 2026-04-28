Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Враг начал работать заранее. И решил вопрос "Гераней": Неприятно, но факт

10:02, 28 апр 2026

Российские разработчики беспилотных летательных аппаратов на пятом году боевых действий сталкиваются с серьёзным законодательным препятствием: действующее законодательство запрещает оснащать дроны-перехватчики взрывчатыми веществами за пределами линии фронта. В результате инженеры вынуждены прибегать к нестандартным решениям, в том числе использовать пиротехнические изделия — петарды. Об этой ситуации сообщили политик Олег Царёв и разработчик БПЛА Сергей Товкач в беседе с изданием Царьград.

Задача и принцип работы перехватчика

По словам Товкача, основная цель дронов-перехватчиков — нейтрализация вражеских ударных беспилотников двух классов. Первый — дроны глубокого поражения, так называемые «Лютый», FP-1 и FP-2, способные наносить удары в глубоком тылу. Второй — фронтовые дроны ближнего радиуса действия, известные как «Дартсы», которые украинская сторона применяет против Белгородской, Курской и Брянской областей.

Для перехвата атакующего беспилотника необходимо выполнение нескольких условий: перехватчик должен развивать скорость выше, чем у цели, и располагать средством её поражения. Наиболее эффективным способом считается подрыв вблизи атакующего дрона — взрывная волна разрушает конструкцию противника. Именно этот метод применяет украинская сторона.

Украинский опыт: дрон Sting и высокая эффективность

Наиболее известным украинским дроном-перехватчиком является аппарат Sting. Это беспилотник продолговатой формы с четырьмя пропеллерами, расположенными в задней части корпуса, — по конструкции он относится к типу квадрокоптера. Благодаря такому расположению винтов аппарат способен вертикально взлетать и развивать высокую скорость. Время автономного полёта составляет около пяти минут, чего достаточно для целевого перехвата.

При сближении с целью активация боевой части происходит одним из двух способов: вручную оператором с пульта управления либо автоматически — через инфракрасный сенсор или лазерный дальномер.

По официальным данным украинской стороны, эти аппараты поражают около 70% российских «Гераней». Ряд источников называет цифру вплоть до 90%. Применение перехватчиков не ограничивается сухопутной территорией: зафиксированы случаи поражения российских беспилотников над акваторией Чёрного моря — с морских безэкипажных катеров. Таким образом, один автономный носитель транспортирует несколько перехватчиков для уничтожения третьей категории беспилотников.

Мобильные огневые группы противника снабжены этими дронами как на собственной территории, так и за её пределами, поскольку украинское законодательство не содержит аналогичных ограничений на применение взрывчатки в составе бортового вооружения.

Российская сторона: законодательный барьер и вынужденные решения

Ситуация в России принципиально иная. Действующее законодательство мирного времени запрещает изготовление самодельных взрывных устройств, тогда как специализированных боевых частей для беспилотников-перехватчиков промышленность не производит. По словам Товкача, в России работают около двух десятков команд разработчиков дронов-перехватчиков, однако ни одна из них не имеет законной возможности оснастить свои аппараты взрывчатым веществом.

Единственным официально разрешённым боеприпасом для беспилотников остаётся осколочно-фугасный снаряд с пассивной стабилизацией, предназначенный для сброса. Против дрона-камикадзе такой способ поражения практически неприменим.

В этих условиях разработчики прибегают к альтернативным техническим решениям. Дрон-перехватчик «Ёлка» использует исключительно кинетическую энергию: аппарат догоняет цель и таранит её носовой частью, опрокидывая либо активируя взрыватель вражеского беспилотника механическим воздействием. Проект «Молот» предполагает иной подход: несущие лучи конструкции выполнены в виде заострённых металлических пластин, превращая аппарат в летающее режущее устройство.

Третий вариант — использование пиротехники. Петарды поступают в свободную продажу, однако их модификация запрещена законом. Это порождает особую инженерную задачу: как обеспечить поражающий эффект, не нарушая формальных требований. Разработчики нашли следующее решение: корпус беспилотника изготавливается методом трёхмерной печати с двойными стенками, в межстеночное пространство засыпаются шарики для пневматического оружия. Система поджига размещается в нижней части корпуса. Петарда вставляется в корпус таким образом, что её фитиль оказывается напротив воспламенителя, а шарики располагаются вокруг неё — но формально не являются её частью. При срабатывании петарды корпус разрушается, шарики разлетаются в стороны, обеспечивая поражающий эффект.

Системное отставание и его последствия

Эксперт охарактеризовал сложившееся положение как следствие отсутствия своевременного реагирования. По его словам, украинская сторона начала целенаправленно развивать средства противовоздушного перехвата два года назад — предвидя рост российского производства барражирующих боеприпасов типа «Герань». Соответствующие разработки велись планомерно, и сегодня они позволяют результативно нейтрализовать российские удары.

Эффективность украинских перехватчиков оказалась настолько высокой, что российская сторона, по данным эксперта, уже переходит на модификацию «Герань-5» с реактивным двигателем — эти аппараты развивают скорость, с которой существующие беспилотники-перехватчики пока не справляются.

На российской стороне, по словам Товкача, проблема долгое время оставалась без внимания. Сейчас работа по отбору и испытанию перспективных проектов только начинается. Готовых к серийному применению образцов нет: все существующие разработки находятся на стадии опытно-конструкторских работ. По оценке эксперта, до появления полноценных серийных перехватчиков пройдёт ещё несколько месяцев.

Разрешение на использование боевых частей со взрывчатым веществом в составе дронов-перехватчиков на сегодняшний день не предвидится. Эксперт и ряд комментаторов расценивают затягивание этого вопроса как фактор, способствующий уязвимости стратегически важных объектов — вплоть до ядерной инфраструктуры и позиций атомных подводных лодок, которые в настоящее время располагаются вне защищённых укрытий.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен