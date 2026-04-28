Враг начал работать заранее. И решил вопрос "Гераней": Неприятно, но факт

10:02, 28 апр 2026

Российские разработчики беспилотных летательных аппаратов на пятом году боевых действий сталкиваются с серьёзным законодательным препятствием: действующее законодательство запрещает оснащать дроны-перехватчики взрывчатыми веществами за пределами линии фронта. В результате инженеры вынуждены прибегать к нестандартным решениям, в том числе использовать пиротехнические изделия — петарды. Об этой ситуации сообщили политик Олег Царёв и разработчик БПЛА Сергей Товкач в беседе с изданием Царьград.

Задача и принцип работы перехватчика

По словам Товкача, основная цель дронов-перехватчиков — нейтрализация вражеских ударных беспилотников двух классов. Первый — дроны глубокого поражения, так называемые «Лютый», FP-1 и FP-2, способные наносить удары в глубоком тылу. Второй — фронтовые дроны ближнего радиуса действия, известные как «Дартсы», которые украинская сторона применяет против Белгородской, Курской и Брянской областей.

Для перехвата атакующего беспилотника необходимо выполнение нескольких условий: перехватчик должен развивать скорость выше, чем у цели, и располагать средством её поражения. Наиболее эффективным способом считается подрыв вблизи атакующего дрона — взрывная волна разрушает конструкцию противника. Именно этот метод применяет украинская сторона.

Украинский опыт: дрон Sting и высокая эффективность

Наиболее известным украинским дроном-перехватчиком является аппарат Sting. Это беспилотник продолговатой формы с четырьмя пропеллерами, расположенными в задней части корпуса, — по конструкции он относится к типу квадрокоптера. Благодаря такому расположению винтов аппарат способен вертикально взлетать и развивать высокую скорость. Время автономного полёта составляет около пяти минут, чего достаточно для целевого перехвата.

При сближении с целью активация боевой части происходит одним из двух способов: вручную оператором с пульта управления либо автоматически — через инфракрасный сенсор или лазерный дальномер.

По официальным данным украинской стороны, эти аппараты поражают около 70% российских «Гераней». Ряд источников называет цифру вплоть до 90%. Применение перехватчиков не ограничивается сухопутной территорией: зафиксированы случаи поражения российских беспилотников над акваторией Чёрного моря — с морских безэкипажных катеров. Таким образом, один автономный носитель транспортирует несколько перехватчиков для уничтожения третьей категории беспилотников.

Мобильные огневые группы противника снабжены этими дронами как на собственной территории, так и за её пределами, поскольку украинское законодательство не содержит аналогичных ограничений на применение взрывчатки в составе бортового вооружения.

Российская сторона: законодательный барьер и вынужденные решения

Ситуация в России принципиально иная. Действующее законодательство мирного времени запрещает изготовление самодельных взрывных устройств, тогда как специализированных боевых частей для беспилотников-перехватчиков промышленность не производит. По словам Товкача, в России работают около двух десятков команд разработчиков дронов-перехватчиков, однако ни одна из них не имеет законной возможности оснастить свои аппараты взрывчатым веществом.

Единственным официально разрешённым боеприпасом для беспилотников остаётся осколочно-фугасный снаряд с пассивной стабилизацией, предназначенный для сброса. Против дрона-камикадзе такой способ поражения практически неприменим.

В этих условиях разработчики прибегают к альтернативным техническим решениям. Дрон-перехватчик «Ёлка» использует исключительно кинетическую энергию: аппарат догоняет цель и таранит её носовой частью, опрокидывая либо активируя взрыватель вражеского беспилотника механическим воздействием. Проект «Молот» предполагает иной подход: несущие лучи конструкции выполнены в виде заострённых металлических пластин, превращая аппарат в летающее режущее устройство.

Третий вариант — использование пиротехники. Петарды поступают в свободную продажу, однако их модификация запрещена законом. Это порождает особую инженерную задачу: как обеспечить поражающий эффект, не нарушая формальных требований. Разработчики нашли следующее решение: корпус беспилотника изготавливается методом трёхмерной печати с двойными стенками, в межстеночное пространство засыпаются шарики для пневматического оружия. Система поджига размещается в нижней части корпуса. Петарда вставляется в корпус таким образом, что её фитиль оказывается напротив воспламенителя, а шарики располагаются вокруг неё — но формально не являются её частью. При срабатывании петарды корпус разрушается, шарики разлетаются в стороны, обеспечивая поражающий эффект.

Системное отставание и его последствия

Эксперт охарактеризовал сложившееся положение как следствие отсутствия своевременного реагирования. По его словам, украинская сторона начала целенаправленно развивать средства противовоздушного перехвата два года назад — предвидя рост российского производства барражирующих боеприпасов типа «Герань». Соответствующие разработки велись планомерно, и сегодня они позволяют результативно нейтрализовать российские удары.

Эффективность украинских перехватчиков оказалась настолько высокой, что российская сторона, по данным эксперта, уже переходит на модификацию «Герань-5» с реактивным двигателем — эти аппараты развивают скорость, с которой существующие беспилотники-перехватчики пока не справляются.

На российской стороне, по словам Товкача, проблема долгое время оставалась без внимания. Сейчас работа по отбору и испытанию перспективных проектов только начинается. Готовых к серийному применению образцов нет: все существующие разработки находятся на стадии опытно-конструкторских работ. По оценке эксперта, до появления полноценных серийных перехватчиков пройдёт ещё несколько месяцев.

Разрешение на использование боевых частей со взрывчатым веществом в составе дронов-перехватчиков на сегодняшний день не предвидится. Эксперт и ряд комментаторов расценивают затягивание этого вопроса как фактор, способствующий уязвимости стратегически важных объектов — вплоть до ядерной инфраструктуры и позиций атомных подводных лодок, которые в настоящее время располагаются вне защищённых укрытий.

Автор: Семен Подгорный

