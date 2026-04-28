Главное за ночь и утро 28 апреля: Кто мешает сбивать дроны, "Китай ударил по России". ВСУ подбили 3 военных корабля?

10:09, 28 апр 2026

Ночь и утро 28 апреля принесли сразу несколько резонансных новостей: от внутренних разногласий вокруг эффективности российской системы противодроновой защиты до заявлений Киева о поражении военных судов в Крыму и неожиданного поворота в истории с китайским инфраструктурным проектом.

Перехватчики без боевых частей

Разработчик беспилотных систем Сергей Товкач, ведущий канал «Разработчик БПЛА», опубликовал фотографии двух петард, которыми оснащаются перехватывающие дроны серии «Ёлка». По его словам, причина использования пиротехники вместо штатных взрывчатых веществ — административные ограничения: любые самодельные взрывные устройства, включая тротиловые шашки массой от 50 граммов, запрещены к применению в зоне, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Официальное обоснование — соображения безопасности.

Следствием этих ограничений стало то, что перехватчики действуют исключительно по кинетическому принципу: аппарат таранит вражеский беспилотник в расчёте на его уничтожение или детонацию боевой части. Эффективность подобного метода, по оценке Товкача, остаётся минимальной.

На этом фоне украинские беспилотники, оснащённые осколочно-фугасными головными частями, поражают до 70 процентов российских дронов типа «Герань» и при этом достигают промышленных центров на Урале. В числе недавних инцидентов — атаки в районе Екатеринбурга и Челябинска, а также повреждения десантных кораблей на полуострове Крым и гибель мирных жителей.

Участник специальной военной операции, инженер-ракетчик Алексей Васильев через канал «Русский инженер» потребовал пересмотра действующих ограничений для оборонно-промышленного комплекса. Он зафиксировал системную проблему: ключевые решения принимаются исключительно на высшем уровне, тогда как должностные лица среднего звена избегают ответственности. Военный блогер Кирилл Фёдоров из канала «Война. История. Оружие» возложил ответственность за сложившееся положение на бюрократический аппарат, который, по его словам, ставит соблюдение процедур выше практической результативности. Политик Олег Царёв охарактеризовал ситуацию как проявление системной неразберихи, а авторы канала «Старше Эдды» прямо назвали запрет на оснащение перехватчиков боевыми частями предательством интересов страны.

Железная дорога через Центральную Азию: Россия подключается

Китайское издание NetEase сообщило о строительстве масштабной железнодорожной магистрали по маршруту Китай — Киргизия — Узбекистан. Проект обеспечивает Пекину прямой выход в Европу и на Ближний Восток, минуя российскую территорию. Китай вынашивал этот замысел на протяжении нескольких десятилетий.

Когда информация о достигнутых договорённостях стала публичной, российская сторона первоначально не комментировала происходящее. Однако в апреле 2026 года последовал неожиданный шаг: заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев заявил о готовности Москвы участвовать в проекте — в части передачи технологий и поставок железнодорожного подвижного состава.

Это заявление вызвало удивление у китайской стороны: строительство ещё не завершено, тогда как Россия располагает устойчивыми партнёрскими отношениями со всеми государствами-участниками проекта. Киргизия входит в состав Евразийского экономического союза, что предполагает учёт его технических стандартов и открывает возможность для интеграции российского участия в проект.

Западные комментаторы расценили строительство магистрали как свидетельство изоляции России. Между тем китайская и российская стороны расширяют собственные транспортные коридоры параллельно, включая совместные маршруты.

Ночная атака на Крым: украинские заявления

В ночь с 25 на 26 апреля 2026 года Севастополь подвергся масштабной атаке беспилотников. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что к городу было направлено около ста дронов, и охарактеризовал произошедшее как одну из наиболее интенсивных атак за последнее время. По его словам, основной целью противника являлось психологическое воздействие на гражданское население.

Служба безопасности Украины заявила о проведении комплексной специальной операции. По версии ведомства, подразделение «Альфа» нанесло удары по объектам в Севастополе и на аэродроме «Бельбек». В качестве поражённых целей названы большие десантные корабли «Ямал» и «Фильченков», разведывательное судно «Иван Хурс», истребитель МиГ-31 и ряд объектов системы противовоздушной обороны. Официального подтверждения этих данных от российской стороны не поступало.

Военный эксперт Владислав Шурыгин на фоне произошедших событий высказался о необходимости пересмотра оборонной тактики. По его мнению, применявшаяся тактика постепенного продвижения требует переосмысления. Шурыгин сослался на опыт 2022–2023 годов и указал, что для изменения ситуации на фронте необходимы переход к устойчивой обороне, накопление ресурсов и наличие квалифицированного командного состава.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru