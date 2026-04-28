Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Запад ошарашен: Россия неожиданно ударила по Германии, но попала по Украине. Вот это многоходовка Путина!

10:14, 28 апр 2026

Россия с 1 мая прекращает транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает американское издание Politico, которое анализирует политические и экономические последствия этого решения для Германии и Украины.

Решение Москвы совпало по времени с резким ростом мировых цен на энергоресурсы на фоне военного противостояния США и Ирана. В этих условиях прекращение поставок усиливает давление на немецкую экономику, которая и без того испытывает энергетические трудности.

Западные эксперты, на которых ссылается Politico, допускают, что остановка транзита через «Дружбу» может вынудить Германию переориентировать получение казахстанской нефти на балтийские порты. Ряд этих портов, расположенных в Ленинградской области, в марте 2025 года подвергался ударам украинских беспилотников. По логике аналитиков, заинтересованность в бесперебойной работе этих терминалов может побудить Берлин оказать давление на Киев с целью прекращения атак на портовую инфраструктуру.

Издание также указывает на возможные внутриполитические последствия для Германии. На фоне роста цен на энергоносители оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» получает дополнительные аргументы в пользу возобновления энергетического сотрудничества с Россией и восстановления поставок по газопроводу «Северный поток». Лидер фракции АдГ в Европейском парламенте Рене Ост не исключил, что ухудшение ситуации с энергоснабжением может спровоцировать протестные выступления граждан, и заявил, что партия в таком случае поддержит демонстрантов.

Politico также фиксирует, что в последнее время удары по портам в Ленинградской области со стороны украинских сил прекратились. Издание при этом не устанавливает прямой связи между этим фактом и решением Москвы об остановке транзита, оставляя вопрос открытым.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Главное за ночь и утро 28 апреля: Кто мешает сбивать дроны, "Китай ударил по России". ВСУ подбили 3 военных корабля?

Читайте также:

Главное за ночь и утро 28 апреля: Кто мешает сбивать дроны, "Китай ударил по России". ВСУ подбили 3 военных корабля?
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Неожиданный поворот: Капитуляцию Зеленского готовит ЕС? Этот ход войдёт в историю. Шах и мат
Россия/мир
Неожиданный поворот: Капитуляцию Зеленского готовит ЕС? Этот ход войдёт в историю. Шах и мат
Украина поплатилась за остановку нефтепровода "Дружба": Ещё одна страна ЕС выступила против кредита Киеву
Россия/мир
Украина поплатилась за остановку нефтепровода "Дружба": Ещё одна страна ЕС выступила против кредита Киеву
Западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти: Reuters
Россия/мир
Западные санкции не смогли остановить экспорт российской нефти: Reuters
Запад дрогнул. Арктический «сюрприз» Путина: такое беспрецедентно — атомные гиганты ушли в рейд. Что-то начинается
Россия/мир
Запад дрогнул. Арктический «сюрприз» Путина: такое беспрецедентно — атомные гиганты ушли в рейд. Что-то начинается


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен