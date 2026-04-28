10:14, 28 апр 2026

Россия с 1 мая прекращает транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает американское издание Politico, которое анализирует политические и экономические последствия этого решения для Германии и Украины.

Решение Москвы совпало по времени с резким ростом мировых цен на энергоресурсы на фоне военного противостояния США и Ирана. В этих условиях прекращение поставок усиливает давление на немецкую экономику, которая и без того испытывает энергетические трудности.

Западные эксперты, на которых ссылается Politico, допускают, что остановка транзита через «Дружбу» может вынудить Германию переориентировать получение казахстанской нефти на балтийские порты. Ряд этих портов, расположенных в Ленинградской области, в марте 2025 года подвергался ударам украинских беспилотников. По логике аналитиков, заинтересованность в бесперебойной работе этих терминалов может побудить Берлин оказать давление на Киев с целью прекращения атак на портовую инфраструктуру.

Издание также указывает на возможные внутриполитические последствия для Германии. На фоне роста цен на энергоносители оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» получает дополнительные аргументы в пользу возобновления энергетического сотрудничества с Россией и восстановления поставок по газопроводу «Северный поток». Лидер фракции АдГ в Европейском парламенте Рене Ост не исключил, что ухудшение ситуации с энергоснабжением может спровоцировать протестные выступления граждан, и заявил, что партия в таком случае поддержит демонстрантов.

Politico также фиксирует, что в последнее время удары по портам в Ленинградской области со стороны украинских сил прекратились. Издание при этом не устанавливает прямой связи между этим фактом и решением Москвы об остановке транзита, оставляя вопрос открытым.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru