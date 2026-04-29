10:01, 29 апр 2026

Военный обозреватель заявил, что политическая двойственность в риторике российских чиновников дезориентирует военнослужащих в зоне СВО.

Военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев выступил в эфире телеканала «Красная линия» и высказался о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который назвал американцев «нашими друзьями». По мнению полковника, подобные формулировки вызывают растерянность у военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Фаличев обратил внимание на противоречие между официальной риторикой и реальным положением дел. По его словам, нынешняя политическая позиция России напоминает «сидение на двух стульях», которое не может продолжаться бесконечно — особенно с учётом того, что боевые действия идут уже четвёртый год и перешли на пятый.

Поводом для выступления стал конкретный эпизод: отвечая на вопрос журналистов, Песков употребил слово «друзья» применительно к американской стороне. Фаличев назвал эту формулировку режущей слух — не «партнёры», не «коллеги», а именно «друзья».

Обозреватель напомнил об обстоятельствах, которые делают подобное определение, по его мнению, труднообъяснимым для участников боевых действий. Американская сторона передаёт Киеву разведывательные данные, которые используются при нанесении ударов как в зоне СВО, так и по объектам на территории России. Украинские вооружённые силы используют спутниковую связь Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску. Американское оружие до последнего времени поставлялось противнику напрямую, а теперь США кредитуют европейские страны для закупки вооружения в пользу Киева.

По словам Фаличева, именно это расхождение между словами и действиями вводит военнослужащих в состояние растерянности. Офицеры и солдаты в окопах, по его оценке, не понимают, как совместить боевую обстановку с официальными заявлениями о дружбе с той стороной, которая фактически участвует в конфликте на противоположной стороне.

Полковник сформулировал ключевой вопрос, который, по его убеждению, остаётся без ответа: где проходит граница между противником и союзником. Фаличев подчеркнул, что без чётких идеологических ориентиров вести боевые действия крайне затруднительно.

По мнению обозревателя, сложившаяся ситуация отражает более широкое явление: часть российского общества воспринимает происходящее как войну с Западом, тогда как для другой части за прошедшие годы в восприятии окружающей реальности мало что изменилось. Этот разрыв, по словам Фаличева, и порождает политическую двойственность, которая сохраняется на всех уровнях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru