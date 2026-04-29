Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

У Пескова – "друзья-американцы". Бойцы на СВО в ступоре

10:01, 29 апр 2026

Военный обозреватель заявил, что политическая двойственность в риторике российских чиновников дезориентирует военнослужащих в зоне СВО.

Военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев выступил в эфире телеканала «Красная линия» и высказался о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который назвал американцев «нашими друзьями». По мнению полковника, подобные формулировки вызывают растерянность у военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Фаличев обратил внимание на противоречие между официальной риторикой и реальным положением дел. По его словам, нынешняя политическая позиция России напоминает «сидение на двух стульях», которое не может продолжаться бесконечно — особенно с учётом того, что боевые действия идут уже четвёртый год и перешли на пятый.

Поводом для выступления стал конкретный эпизод: отвечая на вопрос журналистов, Песков употребил слово «друзья» применительно к американской стороне. Фаличев назвал эту формулировку режущей слух — не «партнёры», не «коллеги», а именно «друзья».

Обозреватель напомнил об обстоятельствах, которые делают подобное определение, по его мнению, труднообъяснимым для участников боевых действий. Американская сторона передаёт Киеву разведывательные данные, которые используются при нанесении ударов как в зоне СВО, так и по объектам на территории России. Украинские вооружённые силы используют спутниковую связь Starlink, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску. Американское оружие до последнего времени поставлялось противнику напрямую, а теперь США кредитуют европейские страны для закупки вооружения в пользу Киева.

По словам Фаличева, именно это расхождение между словами и действиями вводит военнослужащих в состояние растерянности. Офицеры и солдаты в окопах, по его оценке, не понимают, как совместить боевую обстановку с официальными заявлениями о дружбе с той стороной, которая фактически участвует в конфликте на противоположной стороне.

Полковник сформулировал ключевой вопрос, который, по его убеждению, остаётся без ответа: где проходит граница между противником и союзником. Фаличев подчеркнул, что без чётких идеологических ориентиров вести боевые действия крайне затруднительно.

По мнению обозревателя, сложившаяся ситуация отражает более широкое явление: часть российского общества воспринимает происходящее как войну с Западом, тогда как для другой части за прошедшие годы в восприятии окружающей реальности мало что изменилось. Этот разрыв, по словам Фаличева, и порождает политическую двойственность, которая сохраняется на всех уровнях.

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен