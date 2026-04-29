10:07, 29 апр 2026

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе атаковали дроны, Путин лично контролирует ликвидацию последствий. В Общественной палате рассказали об офицере, погнавшем солдат на минное поле. Аналитики фиксируют нарастающий разлом между Зеленским и Будановым* на фоне охлаждения с Вашингтоном.

Ночью 28 апреля украинские беспилотники нанесли повторный удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае. Пожар от обломков сбитых дронов потребовал масштабной ликвидационной операции. О ситуации президенту Владимиру Путину доложил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Параллельно в Общественной палате России огласили подробности систематических нарушений в зоне боевых действий. Аналитики, в свою очередь, описывают внутриполитическую обстановку в Киеве как нарастающий кризис.

Пожар на заводе в Туапсе тушили 164 человека при поддержке 46 единиц техники. Огонь возник не от прямого попадания — сработали обломки сбитых аппаратов. Из прилегающих к предприятию жилых кварталов эвакуировали 40 человек, среди которых девять детей. Всех разместили в пункте временного пребывания и обеспечили необходимым.

На совещании по вопросам безопасности Путин отметил оперативность краснодарских служб и отдельно акцентировал внимание на экологических рисках от ударов по объектам нефтяной инфраструктуры. По поручению президента в Туапсе выехал министр МЧС Александр Куренков. Его ведомство усилило водолазную группировку — специалисты проверяют акваторию на предмет возможного разлива нефтепродуктов. Губернатор Кондратьев заверил президента, что серьёзных угроз на данный момент нет.

Введённый в округе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня с 28 апреля был расширен до регионального — соответствующее решение принял лично Кондратьев.

Это не первый подобный инцидент. 20 апреля беспилотники уже атаковали порт Туапсе: один человек погиб, трое получили ранения, пожар удалось ликвидировать только 23 апреля. Роспотребнадзор зафиксировал превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. По итогам ликвидационных работ было собрано более четырёх тысяч кубометров загрязнённого грунта и смесей.

На заседании Общественной палаты России полковник Валерий Пегасов, занимающийся разбором обращений военнослужащих из зоны боевых действий, публично заявил о систематических нарушениях со стороны ряда командиров. По его словам, описываемые факты не поддаются рациональному объяснению и основаны не на предположениях, а на задокументированных материалах, которые уже стали основанием для проверок.

Среди приведённых примеров — случай в войсковой части 78986, где офицер из числа командного состава сухопутных войск вместо организации боевой подготовки избрал собственные методы воздействия на личный состав. Солдат направляли разминировать минные поля пешим порядком. Результат — 12 пострадавших, пятеро из которых погибли. После обращения Пегасова к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в часть выехала комиссия, всё командование полка было отстранено от должностей.

Отдельной проблемой полковник назвал задержки денежного довольствия. Коллега Пегасова, посетивший несколько воинских частей, обнаружил подразделение, где военнослужащие не получали выплат вовсе. Пегасов также упомянул гибель командира с позывным «Седой» от рук сослуживцев — по этому делу в ближайшее время ожидается приговор.

Политическая обстановка вокруг украинского руководства описывается аналитиками как двойное давление: разлом нарастает одновременно внутри страны и во внешнеполитическом контуре.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что руководитель главного разведывательного ведомства Украины Кирилл Буданов* осведомлён о подготовке его отставки и готовится к противостоянию с президентом Владимиром Зеленским. Признаком этого противостояния Царёв считает целенаправленное выстраивание Будановым* собственного публичного образа. По утверждению экс-депутата, рейтинг главы разведки уже превышает показатели действующего президента.

Одновременно обострились отношения Киева с Вашингтоном. Зеленский, по данным западных изданий, крайне раздражён поддержкой, которую администрация Дональда Трампа оказывает российским условиям по урегулированию конфликта. В ответ Киев приступил к поиску альтернативных дипломатических и военных партнёров. Сам Трамп подтвердил, что регулярно общается с Путиным, и охарактеризовал эти контакты как продуктивные и необходимые для поиска путей выхода из ситуации вокруг Украины.

*Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

Автор: Семен Подгорный

