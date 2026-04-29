Чем победим? Названо самое эффективное оружие России на фронте

10:12, 29 апр 2026

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью выделил несколько видов вооружения, которые он считает ключевыми в противостоянии с украинскими формированиями.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал в интервью изданию «Лента.ру», какое российское оружие он считает наиболее результативным в ходе специальной военной операции на Украине.

По мнению Дандыкина, всё вооружение российской армии выполняет свои задачи, однако он особо выделил несколько направлений, в которых Россия превосходит противника. Прежде всего эксперт обратил внимание на беспилотные системы — как дальнего, так и ближнего радиуса действия. По его словам, объём задач для них остаётся высоким, а их применение демонстрирует устойчивую результативность.

Помимо этого, Дандыкин указал на превосходство российской авиации и широкое применение ракетного арсенала. Он перечислил ракеты наземного, морского и воздушного базирования, а также отдельно остановился на управляемых авиабомбах — в частности, на боеприпасах серии ФАБ: ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000.

Корректируемые авиабомбы стали активно применяться российскими лётчиками именно в ходе СВО. Принцип их действия предполагает оснащение тяжёлых боеприпасов складными плоскостями и системами наведения, что позволяет управлять траекторией полёта. Дальность и точность таких боеприпасов последовательно повышаются, масса также возрастает. Трёхтонный управляемый боеприпас, попадающий в позицию противника с высокой точностью, наносит ей значительные разрушения.

Отдельно Дандыкин остановился на тяжёлых самоходных огнемётных системах — в частности, на ТОС-1А «Солнцепёк». По его словам, эти машины применяются с начала СВО и выдвигаются на дистанцию пяти-шести километров от линии боевого соприкосновения, нанося удары, от которых не спасают ни траншеи, ни укрытия. Противник стремится уничтожать огнемётные системы с помощью FPV-дронов, однако, по оценке эксперта, их поддержка остаётся значимой для продвижения штурмовых подразделений.

Главное за ночь и утро 29 апреля: Правда о катастрофе в Туапсе, беспредел на СВО, власть врага в "двойной засаде"

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
