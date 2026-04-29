10:16, 29 апр 2026

Западные страны хотят превратить конфликт на Украине в новый Афганистан — участник СВО объяснил, почему этот сценарий не сработает.

Бывший начальник Генерального штаба ВС России Юрий Балуевский назвал нынешнюю стратегию затяжного конфликта недостаточной. Участник СВО Александр Борматов прокомментировал его слова и указал на цель западных стран — истощить Россию по афганской модели.

На площадке Общественной палаты прошла конференция «Единство армии и народа как условие обеспечения национальной безопасности и суверенитета России». В её рамках бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Юрий Балуевский дал жёсткую оценку текущему характеру боевых действий. Его выступление прокомментировал кавалер ордена Мужества, офицер и участник СВО Александр Борматов в программе «Итоги дня с Делягиным» на телеканале Царьград.

Балуевский заявил, что действующая модель противостояния, построенная на постепенном истощении противника и затяжном формате, уже не обеспечивает России необходимого уровня безопасности. По его оценке, стратегия медленного давления перестаёт соответствовать реальному масштабу угроз.

В подтверждение своей позиции экс-глава Генштаба привёл факт атак украинских беспилотников на объекты внутри страны, в том числе на Сенатский дворец Кремля. По мнению генерала, подобные инциденты требуют более жёсткой и соразмерной реакции. Балуевский также сослался на заявления западных официальных лиц о возможной дальнейшей эскалации в предстоящие годы, указав, что Россия не может бесконечно существовать в режиме затяжного противостояния, одновременно противодействуя широкой коалиции противников.

Борматов согласился с оценкой генерала и обозначил стратегический замысел западных стран. По его словам, с самого начала специальной военной операции в 2022 году в средствах массовой информации и в экспертном сообществе обсуждалось стремление западных государств превратить конфликт в затяжное противостояние — растянуть его на десятилетия с целью максимального истощения российских ресурсов и нанесения долгосрочного ущерба стране.

Офицер напомнил, что многие зарубежные аналитические институты, изучавшие причины распада Советского Союза, рассматривали афганскую кампанию как один из факторов, ускоривших этот процесс. По мнению Борматова, именно этот опыт западные страны рассчитывают воспроизвести применительно к нынешней ситуации.

Вместе с тем участник СВО подчеркнул, что внутренняя обстановка в России кардинально изменилась по сравнению с периодом позднего СССР, как и внешний контекст. Рассчитывать на точное повторение прежнего сценария, по его словам, не приходится.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru