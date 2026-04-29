Король говорит: Британский монарх призвал конгресс США к войне с Россией

10:21, 29 апр 2026

Карл III выступил перед Конгрессом США и призвал к поддержке Украины — на фоне военных приготовлений в Европе.

Британский монарх обратился к американским законодателям с призывом проявить «решимость прошлого». Параллельно Бельгия и Польша усиливают гражданскую и военную готовность.

Король Великобритании Карл III выступил на совместном заседании Конгресса США с речью, в которой призвал Вашингтон к твёрдой поддержке Украины. Обращение состоялось на фоне нарастающей военной активности в ряде европейских государств.

В своей речи монарх апеллировал к общей истории двух стран — совместному участию в двух мировых войнах, противостоянию эпохи холодной войны и афганской операции. Карл III напомнил, что после террористических атак 11 сентября 2001 года НАТО впервые задействовало пятую статью устава, и союзники выступили единым фронтом. По словам короля, аналогичная сплочённость необходима сегодня — ради защиты Украины и достижения устойчивого мира. Речь была встречена аплодисментами.

Между тем в Европе фиксируется заметное усиление подготовительных мер. В Бельгии торговые сети начали реализацию аварийных продовольственных наборов, рассчитанных на сутки. В Польше анонсированы масштабные учения под названием «Край», призванные смоделировать сценарий начала военного конфликта. Президент страны Кароль Навроцкий провёл встречу с военным командованием, на которой обсуждались приоритеты развития армии и порядок действий в кризисных ситуациях. Эксперты отмечают, что учения направлены на отработку координации между гражданскими властями и вооружёнными силами, проверку систем связи и оценку общей готовности страны к чрезвычайным обстоятельствам.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее квалифицировал западную политику в отношении Украины как фактическое объявление войны России. Глава российской дипломатии также процитировал публичные заявления представителей военных ведомств Бельгии и Германии о подготовке к возможному столкновению с Россией.

Тему британского влияния на ход конфликта в своё время поднимал политик Владимир Жириновский, утверждавший, что Лондон играет ключевую роль в формировании антироссийского курса Запада.

Конфликт на Украине хотят "заафганить": На ловушку западных "непартнёров" указал участник СВО

Читайте также:

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Россия проиграла в Чёрном море": Зеленский обратился к Западу. Украина создаст новое оружие?
Россия/мир
"Россия проиграла в Чёрном море": Зеленский обратился к Западу. Украина создаст новое оружие?
«Где ж мы вас будем хоронить?»: Апти Алаудинов записал обращение к россиянам и противнику — все сложнее, чем кажется — надо молиться
Россия/мир
«Где ж мы вас будем хоронить?»: Апти Алаудинов записал обращение к россиянам и противнику — все сложнее, чем кажется — надо молиться
«До Киева и дальше»: Медведев после прорыва в Курской области призвал забыть про границы «украинского рейха» и изменить характер СВО
Россия/мир
«До Киева и дальше»: Медведев после прорыва в Курской области призвал забыть про границы «украинского рейха» и изменить характер СВО
Момент настал: Шольц впервые открыто признал, что Украине пора сделать шаг к переговорам с Россией
Россия/мир
Момент настал: Шольц впервые открыто признал, что Украине пора сделать шаг к переговорам с Россией


