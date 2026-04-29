В шоке – многие: Китай ударил по России? Путин и Трамп едут в Пекин. Цель "сдержать эскалацию"

10:26, 29 апр 2026

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о готовящихся визитах президента США и главы российского государства в Китай. Оба лидера намерены встретиться с Си Цзиньпином, однако с разной повесткой.

Китай в мае может превратиться в главную дипломатическую площадку мира. Немецкое издание Berliner Zeitung опубликовало материал о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин в ближайшее время посетят Пекин — каждый по отдельности. Трамп, по имеющимся данным, прибудет уже в середине мая, российский президент — предположительно вскоре после него, но не позднее конца первого полугодия.

Параллельно из Китая пришла новость, которую ряд наблюдателей поначалу расценил как демонстративный жест в адрес Москвы. Издание NetEase сообщило, что Пекин приступил к реализации масштабного железнодорожного проекта, маршрут которого пролегает через Киргизию и Узбекистан, — без участия России. Некоторые интерпретировали это как свидетельство охлаждения между двумя странами.

Однако то же издание уточнило: Москва не только не препятствовала строительству, но и в апреле текущего года направила сигнал о готовности присоединиться к проекту. В качестве возможного вклада рассматривались поставки подвижного состава и передача технологий.

На переговорах Трампа с Си Цзиньпином центральной темой, по оценке немецких журналистов, станет ситуация вокруг Ирана. Китай в значительной мере зависит от импорта энергоносителей, и нарастающая напряжённость в регионе непосредственно затрагивает его интересы. Эксперт по китайской политике Генри Хуйяо Ван полагает, что ключевой задачей для обеих сторон станет недопущение дальнейшей эскалации и стабилизация энергетических рынков. Помимо иранского досье, Вашингтон рассчитывает заручиться поддержкой Пекина и по украинскому урегулированию.

Визит Путина будет выстроен по иной логике. Речь пойдёт об углублении стратегического партнёрства — той основы, которой в отношениях между США и Китаем попросту нет. Berliner Zeitung допускает, что Путин и Си обсудят энергетическую тематику: российская сторона уже заявляла о готовности восполнить Пекину возможный дефицит энергоресурсов в случае блокады Ормузского пролива. Если к тому моменту военные действия между США и Ираном продолжатся, эта тема неизбежно окажется в центре повестки. Не исключено, что стороны затронут и перспективы новой транспортной инфраструктуры — в том числе дополнительных трубопроводов и железнодорожных коридоров.

Таким образом, визит американского президента в Китай рассматривается как инструмент выхода из дипломатического кризиса, тогда как для России поездка Путина в Пекин — продолжение последовательного курса на укрепление двусторонних связей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru