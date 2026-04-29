Вот это и случилось: Путин вывел против НАТО "звезду смерти". Ждали 20 лет. Беспрецедентная угроза

10:31, 29 апр 2026

Американское издание 19FortyFive опубликовало материал, в котором бывший эксперт Пентагона признал, что обновлённый российский крейсер представляет серьёзный вызов для военно-морских сил НАТО.

Россия завершила многолетнюю модернизацию тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Бывший эксперт Пентагона Крис Осборн в своей публикации для издания 19FortyFive констатировал, что обновлённый корабль способен противостоять всем авианосным ударным группам Североатлантического альянса.

Крейсер был построен ещё в советский период. Его длина составляет 251 метр, экипаж насчитывает 700 человек. В западных военных кругах корабли этого класса неофициально сравнивали с линкорами, отмечая, что аналогов подобным судам в американском флоте не создавалось.

В конце 1990-х годов крейсер был поставлен на ремонт. Активная фаза работ стартовала в 2013 году. Таким образом, обновления корабля ждали более двух десятилетий. По итогам модернизации «Адмирал Нахимов» получил принципиально иное ударное вооружение. Вместо 20 противокорабельных ракет П-700 «Гранит» на борту теперь размещены 80 пусковых установок универсального корабельного стрельбового комплекса УКСК 3С14. Шахты комплекса совместимы с несколькими типами ракет, что позволяет поражать цели на воде, суше и в воздухе.

В состав ракетного арсенала входят противокорабельные ракеты «Оникс-М» с дальностью до 800 километров, крылатые ракеты «Калибр» с дальностью до 2500 километров, а также гиперзвуковые ракеты «Циркон» с дальностью до 1000 километров. Суммарный запас ракет большой дальности на борту достигает 176 единиц. Американские военные специалисты охарактеризовали подобное насыщение вооружением как революцию в боевом потенциале надводного корабля.

Отдельно эксперты обращают внимание на неограниченную дальность плавания крейсера: два ядерных реактора обеспечивают его автономность без необходимости захода в порт для дозаправки. По оценке Осборна, если на корабле были установлены пусковые установки для 60 гиперзвуковых ракет, это формирует беспрецедентный уровень угрозы для любого противника на море.

В НАТО, по данным издания, фиксируют нарастающую обеспокоенность в связи с вводом крейсера в строй и намерены отслеживать его передвижения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru