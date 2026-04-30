Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Военное безумие в Европе, "коалицией желающих" отрабатывает два направления. Россия призывает на СВО армию с другого конца света

09:11, 30 апр 2026

Страны европейской «коалиции желающих» разворачивают производство ударных беспилотников для ВСУ, Франция и Польша отрабатывают ядерные сценарии, а Россия укрепляет военное партнёрство с Северной Кореей — конфликт на Украине приобретает черты глобального блокового противостояния.

Европейское измерение конфликта вокруг Украины продолжает расширяться: ряд государств — членов Евросоюза наращивает поддержку Киева, выходя за рамки финансовых инструментов, тогда как Россия укрепляет военное взаимодействие с Северной Кореей. Об этих процессах сообщают источники в экспертном и дипломатическом сообществах на фоне перемещения внешнеполитического внимания США в сторону Ближнего Востока.

Группа европейских государств, действующих в формате так называемой «коалиции желающих», переходит от деклараций к конкретным шагам. На территории стран ЕС разворачиваются мощности по производству дальнобойных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для передачи Вооружённым силам Украины. С военно-стратегической точки зрения это означает, что инфраструктура конфликта выходит за пределы украинской территории. Подобная стратегия не несёт непосредственных рисков для европейских участников лишь при условии, что Россия не примет решения о распространении ударов на объекты за пределами Украины.

Одновременно фиксируется иной значимый процесс. Франция и Польша, по имеющимся данным, приступили к проведению военных учений, в рамках которых отрабатываются сценарии применения ядерного оружия. Согласно озвученным планам, польская сторона берёт на себя функции целеуказания, тогда как французские вооружённые силы условно наносят удары ракетами с ядерными боеголовками. Учебный характер этих мероприятий не снижает значимости самого факта их проведения и публичного обсуждения — эксперты расценивают это как свидетельство существенного повышения уровня напряжённости в регионе.

Польша при этом демонстрирует и собственную военно-мобилизационную активность. В стране фиксируется курс на увеличение численности армии, который аналитики интерпретируют как подготовку к возможному затяжному сценарию противостояния. В экспертной среде также звучат оценки, согласно которым отдельные европейские политики, сталкивающиеся со снижением внутренней поддержки, могут рассматривать эскалацию как инструмент укрепления своих позиций.

Россия, в свою очередь, формирует собственный ответ в рамках геополитической стратегии с опорой на расширение союзнической базы. Ключевым направлением становится углубление военного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой. Речь идёт не только о поставках боеприпасов — спектр взаимодействия охватывает техническое содействие и возможное участие специалистов в ряде проектов. Северная Корея располагает ресурсами, востребованными в условиях длительного конфликта: значительными запасами боеприпасов, мобилизационным потенциалом, дисциплинированной рабочей силой, а также готовностью к сотрудничеству без публичных обязательств.

Активизации этого направления предшествовала серия контактов на высоком уровне между Москвой и Пхеньяном. Символическим подтверждением укрепляющихся связей стало открытие в КНДР мемориала, посвящённого участию корейских военных в боевых действиях в Курской области. Помимо этого, по имеющимся сведениям, в Северной Корее были выставлены трофейные образцы западной военной техники — танки «Леопард» и «Абрамс». Источники, знакомые с ситуацией, не исключают повторного участия северокорейских военнослужащих в боевых действиях.

Правовая база для двустороннего сотрудничества сформирована: между Россией и КНДР действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, предусматривающий взаимную поддержку в случае угрозы агрессии и расширение кооперации в оборонной сфере. В русле этой логики находится и инфраструктурный проект — строительство автомобильного моста через реку Туманная, призванного упростить логистику между двумя государствами.

В совокупности происходящее свидетельствует о том, что конфликт на Украине постепенно утрачивает черты регионального и приобретает характер противостояния крупных блоков. На одном полюсе — нарастающая вовлечённость европейских государств, включая размещение военного производства и отработку крайних сценариев. На другом — последовательные усилия России по расширению круга союзников и привлечению дополнительных ресурсов для продолжения противостояния.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен