Военное безумие в Европе, "коалицией желающих" отрабатывает два направления. Россия призывает на СВО армию с другого конца света

09:11, 30 апр 2026

Страны европейской «коалиции желающих» разворачивают производство ударных беспилотников для ВСУ, Франция и Польша отрабатывают ядерные сценарии, а Россия укрепляет военное партнёрство с Северной Кореей — конфликт на Украине приобретает черты глобального блокового противостояния.

Европейское измерение конфликта вокруг Украины продолжает расширяться: ряд государств — членов Евросоюза наращивает поддержку Киева, выходя за рамки финансовых инструментов, тогда как Россия укрепляет военное взаимодействие с Северной Кореей. Об этих процессах сообщают источники в экспертном и дипломатическом сообществах на фоне перемещения внешнеполитического внимания США в сторону Ближнего Востока.

Группа европейских государств, действующих в формате так называемой «коалиции желающих», переходит от деклараций к конкретным шагам. На территории стран ЕС разворачиваются мощности по производству дальнобойных беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для передачи Вооружённым силам Украины. С военно-стратегической точки зрения это означает, что инфраструктура конфликта выходит за пределы украинской территории. Подобная стратегия не несёт непосредственных рисков для европейских участников лишь при условии, что Россия не примет решения о распространении ударов на объекты за пределами Украины.

Одновременно фиксируется иной значимый процесс. Франция и Польша, по имеющимся данным, приступили к проведению военных учений, в рамках которых отрабатываются сценарии применения ядерного оружия. Согласно озвученным планам, польская сторона берёт на себя функции целеуказания, тогда как французские вооружённые силы условно наносят удары ракетами с ядерными боеголовками. Учебный характер этих мероприятий не снижает значимости самого факта их проведения и публичного обсуждения — эксперты расценивают это как свидетельство существенного повышения уровня напряжённости в регионе.

Польша при этом демонстрирует и собственную военно-мобилизационную активность. В стране фиксируется курс на увеличение численности армии, который аналитики интерпретируют как подготовку к возможному затяжному сценарию противостояния. В экспертной среде также звучат оценки, согласно которым отдельные европейские политики, сталкивающиеся со снижением внутренней поддержки, могут рассматривать эскалацию как инструмент укрепления своих позиций.

Россия, в свою очередь, формирует собственный ответ в рамках геополитической стратегии с опорой на расширение союзнической базы. Ключевым направлением становится углубление военного сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой. Речь идёт не только о поставках боеприпасов — спектр взаимодействия охватывает техническое содействие и возможное участие специалистов в ряде проектов. Северная Корея располагает ресурсами, востребованными в условиях длительного конфликта: значительными запасами боеприпасов, мобилизационным потенциалом, дисциплинированной рабочей силой, а также готовностью к сотрудничеству без публичных обязательств.

Активизации этого направления предшествовала серия контактов на высоком уровне между Москвой и Пхеньяном. Символическим подтверждением укрепляющихся связей стало открытие в КНДР мемориала, посвящённого участию корейских военных в боевых действиях в Курской области. Помимо этого, по имеющимся сведениям, в Северной Корее были выставлены трофейные образцы западной военной техники — танки «Леопард» и «Абрамс». Источники, знакомые с ситуацией, не исключают повторного участия северокорейских военнослужащих в боевых действиях.

Правовая база для двустороннего сотрудничества сформирована: между Россией и КНДР действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, предусматривающий взаимную поддержку в случае угрозы агрессии и расширение кооперации в оборонной сфере. В русле этой логики находится и инфраструктурный проект — строительство автомобильного моста через реку Туманная, призванного упростить логистику между двумя государствами.

В совокупности происходящее свидетельствует о том, что конфликт на Украине постепенно утрачивает черты регионального и приобретает характер противостояния крупных блоков. На одном полюсе — нарастающая вовлечённость европейских государств, включая размещение военного производства и отработку крайних сценариев. На другом — последовательные усилия России по расширению круга союзников и привлечению дополнительных ресурсов для продолжения противостояния.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru