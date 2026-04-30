Почему СВО длится дольше, чем Великая Отечественная война? Досадную истину раскрыл офицер

09:16, 30 апр 2026

Участник специальной военной операции Александр Борматов назвал главное отличие нынешнего конфликта от Второй мировой — отсутствие всеобщей мобилизации общества.

Кавалер ордена Мужества, офицер и участник специальной военной операции Александр Борматов в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на телеканале Царьград объяснил, почему продолжительность СВО превысила сроки Великой Отечественной войны.

Специальная военная операция продолжается уже пятый год. Российская армия последовательно продвигается вперёд, в том числе занимает крупные населённые пункты. Вместе с тем, по оценке офицера Борматова, для более активного и масштабного развития кампании необходимы новые подходы — более решительные и жёсткие.

Отвечая на вопрос о затянувшихся сроках операции, Борматов указал на принципиальное различие между нынешней ситуацией и периодом Великой Отечественной войны. По его словам, в годы Второй мировой вся страна была направлена на достижение победы — каждый гражданин вносил посильный вклад в общее дело. Сегодня, по мнению офицера, подобного единства в обществе пока нет, и именно к нему необходимо стремиться.

Борматов подчеркнул, что участие в поддержке армии не ограничивается военной службой. Отправка всех граждан на фронт повлекла бы резкое падение экономических показателей страны. Поэтому у каждого, по его словам, есть собственный фронт — там, где человек работает. Качественное выполнение профессиональных обязанностей и осознанное отношение к происходящему вокруг страны офицер назвал вкладом в общую победу.

Формы участия в поддержке военнослужащих могут быть самыми разными. Борматов привёл в пример пожилых женщин, которые на пенсионные средства приобретают пряжу и вяжут носки для бойцов. Кто-то помогает гуманитарными поставками, кто-то обращается с молитвой. Офицер отметил, что размышлять над тем, как ускорить достижение целей операции, должны не только политические, но и научные, и промышленные структуры страны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru