Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
Почему СВО длится дольше, чем Великая Отечественная война? Досадную истину раскрыл офицер

Почему СВО длится дольше, чем Великая Отечественная война? Досадную истину раскрыл офицер

09:16, 30 апр 2026

Участник специальной военной операции Александр Борматов назвал главное отличие нынешнего конфликта от Второй мировой — отсутствие всеобщей мобилизации общества.

Кавалер ордена Мужества, офицер и участник специальной военной операции Александр Борматов в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на телеканале Царьград объяснил, почему продолжительность СВО превысила сроки Великой Отечественной войны.

Специальная военная операция продолжается уже пятый год. Российская армия последовательно продвигается вперёд, в том числе занимает крупные населённые пункты. Вместе с тем, по оценке офицера Борматова, для более активного и масштабного развития кампании необходимы новые подходы — более решительные и жёсткие.

Отвечая на вопрос о затянувшихся сроках операции, Борматов указал на принципиальное различие между нынешней ситуацией и периодом Великой Отечественной войны. По его словам, в годы Второй мировой вся страна была направлена на достижение победы — каждый гражданин вносил посильный вклад в общее дело. Сегодня, по мнению офицера, подобного единства в обществе пока нет, и именно к нему необходимо стремиться.

Борматов подчеркнул, что участие в поддержке армии не ограничивается военной службой. Отправка всех граждан на фронт повлекла бы резкое падение экономических показателей страны. Поэтому у каждого, по его словам, есть собственный фронт — там, где человек работает. Качественное выполнение профессиональных обязанностей и осознанное отношение к происходящему вокруг страны офицер назвал вкладом в общую победу.

Формы участия в поддержке военнослужащих могут быть самыми разными. Борматов привёл в пример пожилых женщин, которые на пенсионные средства приобретают пряжу и вяжут носки для бойцов. Кто-то помогает гуманитарными поставками, кто-то обращается с молитвой. Офицер отметил, что размышлять над тем, как ускорить достижение целей операции, должны не только политические, но и научные, и промышленные структуры страны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Военное безумие в Европе, "коалицией желающих" отрабатывает два направления. Россия призывает на СВО армию с другого конца света

Читайте также:

Военное безумие в Европе, "коалицией желающих" отрабатывает два направления. Россия призывает на СВО армию с другого конца света
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Конфликт на Украине хотят "заафганить": На ловушку западных "непартнёров" указал участник СВО
Россия/мир
Конфликт на Украине хотят "заафганить": На ловушку западных "непартнёров" указал участник СВО
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны
Общество в Башкирии
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны
В Федоровском районе Башкирии ушел из жизни последний ветеран войны Гумар Мусин
Общество в Башкирии
В Федоровском районе Башкирии ушел из жизни последний ветеран войны Гумар Мусин
В Сибае ушла из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны
Общество в Башкирии
В Сибае ушла из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен