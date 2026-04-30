"Поминки по Америке". Последнее неоконченное пророчество Жириновского – дату назвать он успел

09:22, 30 апр 2026

Одним из последних предсказаний Владимира Жириновского стал прогноз о прекращении существования Соединённых Штатов до 2030 года. Незадолго до смерти политик успел назвать дату и дать указание помощнику готовить книгу под названием «Поминки по Америке».

Владимир Жириновский незадолго до своей смерти в 2022 году сформулировал один из своих последних политических прогнозов — о распаде Соединённых Штатов Америки не позднее 2030 года. Об этом свидетельствуют его высказывания, зафиксированные в период нахождения политика в больнице, а также его многочисленные публичные выступления предшествующих лет.

По имеющимся данным, находясь на больничной койке, Жириновский написал: «Америке конец. Максимум 2030 год — и США перестанут существовать». Развёрнутого обоснования этого тезиса политик дать не успел. Однако незадолго до этого он поручил своему помощнику приступить к подготовке книги с рабочим названием «Поминки по Америке».

Восстановить логику прогноза позволяют более ранние выступления Жириновского. В них он неоднократно указывал на внешнеполитический курс Вашингтона как на один из факторов, ведущих страну к кризису. В частности, политик обращал внимание на военные операции США в различных регионах мира: в 2011 году — в Ливии, где в результате интервенции был убит Муаммар Каддафи, а государство погрузилось в затяжной хаос; с 2014 года — в Сирии и Ираке; годом позже — авиаудары по Йемену. В числе последних примеров в тексте также упоминается нападение на Иран.

Согласно тезисам Жириновского, США ждёт судьба, схожая с судьбой СССР, — территориальный распад, хотя и по иным причинам. Политик называл несколько ключевых факторов: нарастание внутренних межнациональных и социальных конфликтов, системный кризис, с которым страна не справится, и постепенная утрата способности проводить активную внешнюю политику.

Жириновский также указывал конкретный штат, который, по его мнению, первым заявит о выходе из состава федерации, — Техас. Вслед за ним, по прогнозу политика, к сепаратистским настроениям могут склониться и другие субъекты. В этих условиях федеральному центру придётся сосредоточиться исключительно на внутренних проблемах.

Что касается президентства, Жириновский высказывал мнение, что либо Джо Байден, либо Дональд Трамп войдут в историю как последний президент США в их нынешнем виде.

Среди прочих прогнозов политика — утрата английским языком статуса мирового доминирующего языка. В качестве альтернативы Жириновский рекомендовал изучать русский язык.

Прогноз о судьбе США остался незавершённым: детального письменного обоснования политик не оставил. Тем не менее его высказывания разных лет позволяют составить общее представление о логике этого предсказания.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
