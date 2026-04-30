"Это будет весьма скоро": Сбывается самый плохой сценарий. В Донбассе будут большие потери

09:30, 30 апр 2026

Политолог Николай Сорокин и авторы канала «Военная Хроника» оценили перспективы удержания Константиновки украинскими силами и возможные последствия для всей оборонительной системы региона.

Политолог Николай Сорокин и авторы телеграм-канала «Военная Хроника» высказали мнение о ситуации вокруг Константиновки на Донбассе. По их оценкам, переход города под контроль российских сил может повлечь за собой разрушение всей цепочки украинских укреплённых позиций в регионе.

Сорокин пояснил, что Константиновка, Славянск, Краматорск и Дружковка формируют единую оборонительную систему. Выход любого из этих городов из общей цепи снижает боеспособность остальных. По его словам, в настоящее время именно вокруг Константиновки сосредоточена основная активность. Эксперт допускает, что российские силы могут взять город под контроль в течение полутора-двух месяцев.

По мнению политолога, украинское командование осознаёт сложность удержания Константиновки, однако политические соображения не позволяют принять решение об отступлении, даже если с военной точки зрения оно было бы оправданным.

Сорокин также подчеркнул, что кратковременная оборона на две-три недели не изменит ситуацию коренным образом. В случае разрушения всей системы, по его прогнозу, боевые действия переместятся в район Дружковки и Николаевки, а к середине лета развернутся бои за Славянск.

Авторы «Военной Хроники» сообщают, что украинская сторона всё чаще допускает возможность перехода Константиновки под российский контроль до конца лета 2026 года. Одна из ключевых причин — географическое положение города: он расположен в низине, окружённой господствующими высотами, что существенно затрудняет организацию обороны.

Российские подразделения действуют преимущественно по флангам, стремясь обойти город вдоль возвышенностей. Если манёвр окружения завершится успешно, удержание Константиновки станет крайне затруднительным — даже с учётом активного применения дронов обеими сторонами. При этом высокая плотность FPV-дронов сейчас ограничивает манёвренность всех участников боевых действий.

Темп продвижения заметно замедлился в сравнении с периодом штурма Бахмута и прорыва под Авдеевкой. Это объясняется как сезонными факторами, так и объективными трудностями ведения боёв в данных условиях.

После возможного взятия Константиновки на пути российских сил останутся Алексеево-Дружковка и Дружковка. Их переход под контроль российских войск откроет направление на Краматорск и Славянск, к которому продвижение уже идёт с севера.

Автор: Семен Подгорный
