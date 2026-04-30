Зеленскому воткнули нож в спину. Скоро он потеряет всё: Рада "сливает" власть и "сливается" сама. Финал уже близок

Зеленскому воткнули нож в спину. Скоро он потеряет всё: Рада "сливает" власть и "сливается" сама. Финал уже близок

09:33, 30 апр 2026

Британский журнал Spectator сообщает о системном оттоке депутатов Верховной рады за рубеж. Каждый новый случай приближает украинского президента к потере парламентской опоры.

Британский журнал Spectator опубликовал материал об угрозе парламентскому большинству президента Украины Владимира Зеленского — из-за участившихся случаев выезда депутатов Верховной рады за границу. С началом военного конфликта выборы на Украине не проводились: страна живёт в режиме военного положения. Всё это время Зеленский управлял страной, опираясь на парламентское большинство. Теперь оно начинает таять.

По данным издания, один из депутатов в прошлом месяце выехал в Канаду. Источники Spectator предупреждают: если страну покинет ещё один парламентарий, президент лишится значительной части своего политического веса и будет вынужден выстраивать коалицию. На этом фоне в украинском политическом пространстве, по данным издания, всё активнее звучат призывы к переговорам с Москвой.

Один из наиболее резонансных случаев произошёл ещё в марте: Украину покинул Юрий Корявченков, известный как Юзик, — бывший актёр студии «Квартал 95» и депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа». Он уехал в Испанию на следующий день после того, как его вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о взятках за голосования.

Параллельно разворачивался другой скандал. В начале ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабные обыски, связанные с махинациями в энергетической отрасли. Под следственные действия попали экс-министр энергетики Герман Галущенко, структуры компании «Энергоатом» и Тимур Миндич — предприниматель, которого называют финансовым доверенным лицом Зеленского. По имеющимся данным, самого Миндича вывезли из страны до начала обысков. Президент впоследствии заявил, что не был осведомлён о происходящем. В конце ноября он отправил в отставку главу своего офиса Андрея Ермака — в тот же день, когда у чиновника прошли обыски.

С января 2023 года чиновникам, прокурорам и представителям местной власти запрещено покидать Украину. Выехать легально можно лишь в рамках служебной командировки. Тем не менее случаи несанкционированного выезда продолжаются.

"Это будет весьма скоро": Сбывается самый плохой сценарий. В Донбассе будут большие потери

"Это будет весьма скоро": Сбывается самый плохой сценарий. В Донбассе будут большие потери
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

«Это случится неизбежно»: на Западе открыто объяснили, что дальше будет с Зеленским, который стал персоной неудобной для всех
Россия/мир
«Это случится неизбежно»: на Западе открыто объяснили, что дальше будет с Зеленским, который стал персоной неудобной для всех
Александр Турчинов убежал от обстрелов ополченцев
Происшествия в Башкирии
Александр Турчинов убежал от обстрелов ополченцев
«Нужно больше жести»: В Раде заявили о том, что Киев уже ищет еще большего «мясника», чем Сырский
Россия/мир
«Нужно больше жести»: В Раде заявили о том, что Киев уже ищет еще большего «мясника», чем Сырский
«Выступит с громкой речью перед народом»: придворный оракул Зеленского раскрыл сроки подписания «прекращения огня»
Россия/мир
«Выступит с громкой речью перед народом»: придворный оракул Зеленского раскрыл сроки подписания «прекращения огня»


