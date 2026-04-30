Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В НАТО затряслись: Путин нашёл "идеальное убежище" для подлодок. Открывается новый фронт. Мощнейший удар – в любой момент

В НАТО затряслись: Путин нашёл "идеальное убежище" для подлодок. Открывается новый фронт. Мощнейший удар – в любой момент

09:37, 30 апр 2026

Испанское издание Xataka написало о нарастающей напряжённости в Арктике и о том, как российские субмарины нового поколения меняют баланс сил между Россией и Западом.

Испанское технологическое издание Xataka опубликовало материал о том, что Арктика превращается в один из ключевых театров противостояния между Россией и странами НАТО. По мнению автора публикации, именно туда смещается реальная геополитическая борьба — тогда как глобальное внимание сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

Издание указывает, что Россия придерживается той же тактики, что и в период холодной войны: российский флот незаметно отслеживает передвижения западных военно-морских сил. Главная цель при этом — не немедленный удар, а сохранение скрытности на протяжении максимально долгого времени.

Особую обеспокоенность у стран альянса вызывают российские подводные лодки нового поколения — «Борей» и «Ясень». Оба класса субмарин хорошо приспособлены к эксплуатации в арктических условиях и, по данным издания, крайне сложно поддаются обнаружению. Именно поэтому, отмечает Xataka, НАТО стремится отследить эти суда ещё до того, как они покинут акваторию Баренцева моря — после этого установить их местонахождение становится практически невозможным.

Отсутствие резонансных новостей из региона, подчёркивает автор, не свидетельствует об отсутствии активности: и российская сторона, и страны блока ведут постоянное взаимное наблюдение. Арктика, по формулировке издания, становится пространством, где главный вызов России альянсу не предаётся огласке, а разворачивается под ледяным покровом.

21 апреля агентство Bloomberg также обращалось к этой теме. По оценке издания, Запад настораживает готовность Москвы к применению военной силы, которую американские аналитики расценивают как изменение стратегического курса Кремля. Предупреждениями в адрес России члены блока могут уже не ограничиться, однако и ответные действия альянса способны повлечь за собой жёсткую реакцию.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страна не стремится к войне, однако в случае если НАТО её спровоцирует — Россия будет готова к ответу. При этом, как следует из публикаций западных изданий, неопределённость относительно местонахождения российских субмарин остаётся одним из главных источников напряжённости для стран альянса.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен