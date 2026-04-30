В НАТО затряслись: Путин нашёл "идеальное убежище" для подлодок. Открывается новый фронт. Мощнейший удар – в любой момент

09:37, 30 апр 2026

Испанское издание Xataka написало о нарастающей напряжённости в Арктике и о том, как российские субмарины нового поколения меняют баланс сил между Россией и Западом.

Испанское технологическое издание Xataka опубликовало материал о том, что Арктика превращается в один из ключевых театров противостояния между Россией и странами НАТО. По мнению автора публикации, именно туда смещается реальная геополитическая борьба — тогда как глобальное внимание сосредоточено на ситуации вокруг Ирана.

Издание указывает, что Россия придерживается той же тактики, что и в период холодной войны: российский флот незаметно отслеживает передвижения западных военно-морских сил. Главная цель при этом — не немедленный удар, а сохранение скрытности на протяжении максимально долгого времени.

Особую обеспокоенность у стран альянса вызывают российские подводные лодки нового поколения — «Борей» и «Ясень». Оба класса субмарин хорошо приспособлены к эксплуатации в арктических условиях и, по данным издания, крайне сложно поддаются обнаружению. Именно поэтому, отмечает Xataka, НАТО стремится отследить эти суда ещё до того, как они покинут акваторию Баренцева моря — после этого установить их местонахождение становится практически невозможным.

Отсутствие резонансных новостей из региона, подчёркивает автор, не свидетельствует об отсутствии активности: и российская сторона, и страны блока ведут постоянное взаимное наблюдение. Арктика, по формулировке издания, становится пространством, где главный вызов России альянсу не предаётся огласке, а разворачивается под ледяным покровом.

21 апреля агентство Bloomberg также обращалось к этой теме. По оценке издания, Запад настораживает готовность Москвы к применению военной силы, которую американские аналитики расценивают как изменение стратегического курса Кремля. Предупреждениями в адрес России члены блока могут уже не ограничиться, однако и ответные действия альянса способны повлечь за собой жёсткую реакцию.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страна не стремится к войне, однако в случае если НАТО её спровоцирует — Россия будет готова к ответу. При этом, как следует из публикаций западных изданий, неопределённость относительно местонахождения российских субмарин остаётся одним из главных источников напряжённости для стран альянса.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru