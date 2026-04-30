С 1 мая в России меняются правила маркировки товаров и выплаты единого пособия

22:37, 30 апр 2026

С 1 мая 2026 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся системы маркировки «Честный знак» и порядка назначения единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. Нововведения затронут участников товарного оборота и получателей социальных выплат по всей стране, включая жителей Башкирии.

С 1 мая 2026 года участники рынка радиоэлектронной продукции — смартфонов, ноутбуков, ламп и розеток — а также производители и продавцы сладостей и кондитерских изделий из правительственного перечня обязаны наносить средства идентификации на товары и передавать данные в систему «Честный знак».

Для масложировой продукции и пищевых растительных масел вводится запрет на розничную реализацию в случае отсутствия в системе сведений об их маркировке. Оплата кодов маркировки для товаров, полученных до 30 апреля, производится по следующим срокам: при самостоятельном нанесении — в течение 30 календарных дней, но не позже даты ввода в оборот; при работе через сервис-провайдера — в течение 365 календарных дней.

С 22 мая уточняются условия назначения и продления единого пособия для нуждающихся беременных и семей с детьми до 17 лет. Право на выплату получают граждане России, непрерывно проживающие в стране в этом статусе не менее пяти лет. Из требования о пятилетнем сроке проживания сделаны исключения: оно не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению, путём признания или приёма, а также на участников государственной программы переселения, участников СВО, членов их семей и ветеранов боевых действий.

Для многодетных семей, уже получающих пособие, при продлении вводится дополнительная норма. Если среднедушевой доход семьи превысил региональный прожиточный минимум, однако превышение составляет не более 10%, выплата сохраняется на следующие 12 месяцев в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей. Заявление на продление необходимо подать в последний месяц действующего периода выплаты либо в течение трёх месяцев после его завершения.

Решения об отказе, принятые с 1 января 2026 года исключительно по причине превышения дохода, будут пересмотрены автоматически, без подачи повторного заявления. Семьи получат уведомление о результате через личный кабинет в электронном виде.

Автор: Семен Подгорный
