Главное за ночь и утро 1 мая. Внезапный удар России по Германии. "Кто её покровитель, почему не сидит в тюрьме?" Экстренный звонок Путину

11:15, 01 май 2026

Россия прекратила транзит казахстанской нефти через «Дружбу», Манижа вернулась в Москву, а Трамп после разговора с Путиным заговорил о скором мире на Украине.

Первый день мая обозначил сразу несколько точек напряжения — энергетическую, культурную и дипломатическую. Россия остановила транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба», лишив немецкий нефтеперерабатывающий завод в Шведте около 17% сырьевого потока. Одновременно в российских СМИ и социальных сетях развернулась дискуссия вокруг возвращения певицы Манижи, покинувшей страну после начала спецоперации. А в Вашингтоне и Москве обменялись сигналами о возможном урегулировании украинского конфликта — по итогам полуторачасового телефонного разговора Путина и Трампа.

Трубопровод как инструмент

Решение Москвы прекратить с 1 мая транзит казахстанской нефти по маршруту «Дружба» застало Германию в момент, когда европейская энергетика и без того находилась под давлением — в том числе из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Завод в Шведте, получавший через этот маршрут порядка 17% необходимого сырья, оказался перед необходимостью экстренного поиска альтернатив.

Немецкие власти официально подтвердили: быстрой и безболезненной замены этим объёмам нет. В нынешних условиях даже частичное выпадение поставок приобретает системный характер — то, что ещё несколько лет назад считалось бы управляемым дефицитом, сегодня превращается в фактор реального риска для промышленного производства.

Эксперты связывают этот шаг с недавними атаками на инфраструктуру в Усть-Луге. По их оценкам, речь идёт о тщательно выверенном ответном действии, реализованном в момент, когда Европа была занята другими кризисами и не ожидала новых проблем в энергетике.

Контекст происходящего важен: Евросоюз самостоятельно взял курс на полный отказ от российских нефти и газа. В марте Владимир Путин заявил, что Россия не намерена дожидаться, пока европейцы окончательно закроют дверь — поставки будут перенаправлены на более востребованные рынки заблаговременно. Полный отказ от импорта из России планировался не ранее 2027 года, однако ситуация развивается быстрее запланированного графика. Германия оказалась перед реальностью, в которой даже некритический, казалось бы, объём выпавших поставок трансформируется в системный кризис.

Возвращение с вопросами

Параллельно российское общество обсуждает другую тему — появление певицы Манижи на публичных мероприятиях в Москве. Артистка, уехавшая из России после начала спецоперации и выступавшая с критическими заявлениями в её адрес, вновь фиксируется на светских площадках столицы. По данным СМИ, она рассматривает возможность выступлений на частных концертных площадках.

Концертная деятельность за рубежом, по имеющимся сведениям, не принесла ожидаемых результатов. Финансовый фактор называется в числе возможных причин возвращения. При этом гонорары на российском рынке остаются существенными — речь идёт о суммах порядка 1,6 млн рублей за одно выступление.

Наибольший общественный резонанс связан с позицией Манижи после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Тогда она выразила обеспокоенность возможными последствиями трагедии для выходцев из Таджикистана и Центральной Азии, указав, что у убийц нет национальности. Слов сочувствия жертвам теракта при этом не прозвучало. Следствием стала отмена её концертов в России, Белоруссии и Казахстане. На сегодняшний день её музыка звучит преимущественно в Таджикистане.

Возвращение певицы вызвало жёсткую реакцию как в публичном пространстве, так и со стороны отдельных представителей власти. В комментариях звучат вопросы о том, кто содействует её появлению на российских площадках, почему в отношении неё не применяются правовые меры и как подобные возвращения соотносятся с декларируемыми ценностями. Несмотря на это, по имеющимся данным, певица намерена возобновить карьеру в России. Открытым остаётся вопрос о том, найдутся ли организаторы, готовые взять на себя репутационные риски.

Звонок и два конфликта

Главным дипломатическим событием последних дней стал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, продолжавшийся около полутора часов. В ходе переговоров обсуждались два конфликта — украинский и иранский.

По итогам контакта российская сторона выступила с инициативой объявить перемирие на период празднования 9 Мая. Американская сторона, по имеющимся данным, отнеслась к этому предложению благожелательно. Трамп, в свою очередь, дал понять, что ожидает скорого урегулирования украинского кризиса, призвав при этом не торопить переговорный процесс.

Особое внимание аналитиков привлекли его слова о том, что конфликт на Украине может завершиться раньше, чем противостояние с Ираном. Ряд наблюдателей расценил это как сигнал о смещении приоритетов Вашингтона. В экспертном сообществе также звучат оценки о крайне ограниченном временном окне для принятия решений украинской стороной — по некоторым версиям, речь идёт буквально о нескольких днях.

Политолог Максим Жаров полагает, что российская сторона через инициативу перемирия на 9 Мая стремится создать условия для возобновления полноценных переговоров по Украине при участии США. По его словам, Кремль, как и «глобальный Лондон», пытается выстроить обмен между иранским и украинским треками — но в противоположных направлениях. Итог этого торга, по мнению эксперта, прояснится в ближайшие дни.

На фронте между тем обстановка остаётся напряжённой. На донецком направлении фиксируются изменения оперативной обстановки: по имеющимся данным, ряд подразделений украинских сил утратил возможность манёвра после потери нескольких позиций. Интенсивность применения дронов заметно возросла, что делает продвижение на любом участке крайне ресурсоёмким. Основная нагрузка развивается по флангам — и их замыкание способно существенно осложнить положение украинской обороны на данном направлении.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru