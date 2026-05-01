Русский отряд нанёс миллиардный урон ВСУ при минимальных затратах: "Это борьба ресурсов и экономик"

Офицер и участник СВО Александр Борматов раскрыл экономические показатели работы подразделения БПЛА «Буревестник» и объяснил, почему войны будущего — это прежде всего соревнование ресурсов и экономик.

Российский отряд беспилотников за полтора месяца боевой работы уничтожил технику и основные средства противника на сумму свыше двух миллиардов рублей при прямых расходах около 3,5 миллиона. Об этом в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на канале Царьград рассказал офицер, кавалер ордена Мужества и участник специальной военной операции Александр Борматов.

Борматов является одним из первых командиров подразделения БПЛА «Буревестник», которое сегодня выросло до уровня полка. По его словам, формирование началось в начале 2024 года с роты беспилотников, а уже к маю того же года отряд вышел на серьёзные боевые результаты с квалифицированным личным составом.

Офицер лично произвёл расчёт экономических показателей за период с середины апреля по конец мая. Результат оказался показательным: на каждый затраченный рубль подразделение наносило противнику ущерб, многократно превышающий вложения. Соотношение потраченных средств к уничтоженному имуществу составило примерно один к пятистам семидесяти.

— Когда я сел и посчитал экономические показатели по работе за полтора месяца, получилось, что за это время нами было уничтожено техники и основных средств противника на сумму более двух миллиардов рублей при прямых затратах около 3,5 миллиона рублей, — привёл данные Борматов.

По его оценке, уже тогда, два года назад, когда беспилотники только начинали активно применяться, среди специалистов было понимание ключевой закономерности: любые боевые действия затяжного характера представляют собой прежде всего противостояние ресурсных возможностей и экономических систем. Победа, по мнению офицера, достаётся тому, кто располагает большим объёмом ресурсов, умеет их рационально расходовать и способен снижать себестоимость вооружений, не жертвуя их боевыми характеристиками.

Борматов также указал на решение командования о создании отдельного рода войск — войск беспилотных систем. По его словам, это закономерный шаг с учётом высокой эффективности дронов, в том числе экономической, начиная с 2023 года. Помимо подготовленных операторов, отрасль нуждается в летательных аппаратах с увеличенной дальностью, более мощными боевыми частями и способностью преодолевать средства радиоэлектронной борьбы противника.

Касаясь более широкого контекста конфликта, офицер напомнил о версии, которая активно обсуждалась в экспертном сообществе и ряде СМИ с самого начала СВО в 2022 году. Согласно этой версии, западные страны намеренно стремятся затянуть военное противостояние на десятилетия, добиваясь максимального истощения российских ресурсов. Этот сценарий участники дискуссий сравнивали с афганской кампанией Советского Союза.

Борматов напомнил, что многие иностранные аналитические структуры, изучавшие причины распада СССР, называли афганскую войну одним из факторов, ускоривших этот процесс. Именно поэтому, по его словам, подобная стратегия вновь рассматривается как инструмент давления на Россию.

Вместе с тем офицер считает ставку на повторение прежнего сценария ошибочной: внутренняя ситуация в стране принципиально изменилась, как и внешние обстоятельства.

— Рассчитывать на повторение одного и того же сюжета не приходится, ведь, как мы знаем, два раза в одну воронку снаряд не падает, — резюмировал Борматов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru